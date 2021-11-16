Hapisteki Benjamin Mendy'den iki skandal olay daha

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen ve daha önce 4 ayrı tecavüz olayı ile suçlanan Benjamin Mendy'nin 2 yeni olaya daha karıştığı öne sürüldü.

Toplamda altı kişiye cinsel istismarda bulunduğu belirtilen sol bekin, Ağustos ayında dört tecavüz olayı ve bir de cinsel ilişkiye bağlı şiddet olayıyla suçlandığı ifade edildi.

Suçlamaların 16 yaş üstü dört kadın tarafından öne sürüldüğü ve Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında bir futbolcu tarafından saldırıya uğradıklarını iddia ettikleri belirtildi.

Ekim ayında mahkeme, üçüncü kez 27 yaşındaki savunmacıyı kefaletle serbest bırakmayı reddettiği öğrenildi.

Oyuncunun, Liverpool'daki bir hapishanede 24 Ocak'a kadar gözaltında kalacağı aktarıldı.

2017'de Monaco'dan 57 milyon euroya Manchester City'e transfer olan oyuncu, İngiliz ekibiyle çıktığı 75 maçta 2 gol 12 asistlik performans sergiledi.

