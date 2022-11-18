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  4. Harçlık olarak altın takmıştı... İsmail Balaban ile İlayda Şeker sonunda nişanlandı! İşte ilk fotoğraflar

Harçlık olarak altın takmıştı... İsmail Balaban ile İlayda Şeker sonunda nişanlandı! İşte ilk fotoğraflar

18.11.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2023 kadrosuna katıldığı iddia edilen, Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile uzun süredir birlikte olduğu İlayda Şeker, nişanlandı. Çiftin nişan pozlarına "Mutluluklar" yorumları yağdı. İsmail Balaban sevgilisine bayram harçlığında altın takması ve doğum gününde de araba almasıyla dikkat çekmişti.

Harçlık olarak altın takmıştı... İsmail Balaban ile İlayda Şeker sonunda nişanlandı! İşte ilk fotoğraflar

Survivor 2021’de yarışan İsmail Balaban hem performansı hem de özel hayatıyla dikkat çekmişti. Şampiyon olarak tamamladığı yarışma sırasında nişan atan ve uzun süre gündem olan İsmail Balaban yarışmadaki arkadaşı İlayda Şeker ile yarışmadan sonra sevgili olmuştu.

Bir süredir evlilik hazırlığı yapan çift sık sık gündem oluyor. Survivor yarışmacısı İlayda Şeker ve İsmail Balaban sonunda evlilik yolunda ilk adımı attı.

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Çift, nişan yüzüklerini taktı. Ünlü çiftin, nişandan kareleri ise sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu.

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Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile İlayda Şeker'in yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.

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Ekran Alıntısı

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İsmail Balaban İlayda Şeker

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