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Evlilik hazırlığı yapıyordu! Survivor İsmail Balaban hakkında flaş iddia

17.11.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasında nişan atan İsmail Balaban yarışmada şampiyon olmuştu. Yarışmadan sonra İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlayan ve evlilik hazırlığında olan İsmail Balaban'ın Survivor 2023 kadrosunda olacağı iddia edildi. Eski şampiyonun bu konuda henüz bir açıklaması bulunmuyor.

Evlilik hazırlığı yapıyordu! Survivor İsmail Balaban hakkında flaş iddia

Survivor 2021 yarışmasında gösterdiği performansla şampiyon olan İsmail Balaban hakkındaki iddia sevenlerini heyecanlandırdı. Yarışmada nişan attıktan sonra yarışmacı İlayda Şeker ile sevgili olan İsmail Balaban son günlerde evlilik hazırlığ yapmasıyla gündemdeydi.

Yakın zamanda evlenecek olan Survivor İsmail, Survivor 2023 kadrosuna katıldığı iddialarıyla gündeme geldi.

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Survivor İsmail Balaban'ın en büyük rakibinin ise şampiyonlardan olan Turabi olacağı iddia edildi.

İki eski yarışmacı da henüz iddialara dair açıklama yapmadı.

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