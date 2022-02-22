YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Hardal bu tarife çok yakışıyor: Hardallı patates salatası tarifi

Hardal bu tarife çok yakışıyor: Hardallı patates salatası tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patatesin her halini sevenler en güzel halinden birini salatası olduğunu da gayet iyi bilirler. Haşlanmış patatesin çeşitli yeşilliklerle ve soslarla lezzetlendirilmesiyle elde edilen patates salatasını daha önce hiç hardal sosuyla denemiş miydiniz? Hardal sevmeyenleri bile sevdirecek, çay saatlerine ve günlerinize bir farklılık katacak hardallı patates salatası tarifimize buyurun!

Hardal bu tarife çok yakışıyor: Hardallı patates salatası tarifi

Hardal pek çok yiyeceğe yakışan fakat oldukça keskin tada sahip bir sos! Kimileri ise hala hardal denemekten kaçınıyor ya da hardallı tariflere önyargılı yaklaşabiliyor. Vereceğimiz tarifi özellikle tavuk şnitzel ile birlikte sunduğunuzda kendinizi Viyana'da hissedeceksiniz! Tüm önyargılarınızı kıracak, patates salatasını bir üst noktaya taşıyan hardallı patates tarifimizi anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Buyurun geçelim...

HARDALLI PATATES TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 patates

  • 2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

  • 2 çorba kaşığı mayonez

  • 1 tatlı kaşığı hardal

  • 1 kuru soğan

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 8-9 dal maydanoz

  • 4-5 dal yeşil soğan

  • 2-3 dal dereotu

  • Yarım limon suyu

HAZIRLANIŞI

  • İlk önce patatesleri kullanılmamış bulaşık süngeriyle ovarak yıkayıp çamurlarından arındırın.

  • Ardından ortasına bıçakla çizik atın.

  • Küçük boy bir tencerenin içerisine patatesleri alıp üzerini geçecek kadar su doldurun.

  • Yüksek ateşte orta yumuşaklığa gelene kadar haşlayın. Yeteri kadar haşlanan patatesleri soğuk suyun altına tutun.

  • Elinizin değeceği kadar sıcaklığa düşen patatesleri çizik yerlerinden tutup soyun.

  • Soyulan patatesleri küp küp doğrayıp cam karıştırma kabının içerisine alın.

  • Hardallı patates salatasının içerisine koyacağınız sosu hazırlamaya başlayın. Aynı zamanda yeşilliklerinizi ayıklayıp sirkeli suda bekletin.

  • Küçük bir karıştırma kabına limon suyunu sıkıp aktarın.

  • Ardından mayonez ve hardalı aktarıp homojen bir kıvam alana dek karıştırın.

  • Ayrıca sosun içerisine ayçiçeği yağını ekleyip karıştırmaya devam edin.

  • Tuz ve karabiberi de eklediğiniz sos tam olarak karıştığında bir kenara alın.

  • Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Patateslerin yer aldığı cam karıştırma kabının içerisine soğanlarınızı aktarın.

  • Yeşillikleri beklediği sirkeli sudan alıp, bol suda iyice yıkayın. (Bu noktada yeşilliklerinizi mümkünse sebze kurutucudan geçirin ya da kağıt havlu yardımıyla fazla suyunu alın.

  • Hem dereotu, hem maydanoz hem yeşil soğanları minicik olacak şekilde doğrayın. Patates dolu cam kaba yeşillikleri aktarın.

  • Önceden hazırladığınız salata sosunu diğer doğranan malzemelerle birleştirin.

  • Patatesleri fazla ezmeden karıştırın.

  • Kısa süre buzdolabında dinlendirip servis tabağına aktarın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırınsız miksersiz tavada yumuşacık şeftalili kek nasıl yapılır?Fırınsız miksersiz tavada yumuşacık şeftalili kek nasıl yapılır?
Fırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifiFırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifi
Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 liraHer gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

Ağır sözler! İşte mahkemenin kararı

Ağır sözler! İşte mahkemenin kararı

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

İlginizi Çekebilir

Telefon konuşmasını herkes duydu! "Hayatımı mahvettin"

Telefon konuşmasını herkes duydu! "Hayatımı mahvettin"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Paylaşıma bomba yorum! "Fenomen olmak..."

Paylaşıma bomba yorum! "Fenomen olmak..."

Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...

Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.