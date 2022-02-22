Hardal bu tarife çok yakışıyor: Hardallı patates salatası tarifi

Hardal pek çok yiyeceğe yakışan fakat oldukça keskin tada sahip bir sos! Kimileri ise hala hardal denemekten kaçınıyor ya da hardallı tariflere önyargılı yaklaşabiliyor. Vereceğimiz tarifi özellikle tavuk şnitzel ile birlikte sunduğunuzda kendinizi Viyana'da hissedeceksiniz! Tüm önyargılarınızı kıracak, patates salatasını bir üst noktaya taşıyan hardallı patates tarifimizi anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Buyurun geçelim...
MALZEMELER
2 patates
2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı
2 çorba kaşığı mayonez
1 tatlı kaşığı hardal
1 kuru soğan
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
8-9 dal maydanoz
4-5 dal yeşil soğan
2-3 dal dereotu
HAZIRLANIŞI
İlk önce patatesleri kullanılmamış bulaşık süngeriyle ovarak yıkayıp çamurlarından arındırın.
Ardından ortasına bıçakla çizik atın.
Küçük boy bir tencerenin içerisine patatesleri alıp üzerini geçecek kadar su doldurun.
Yüksek ateşte orta yumuşaklığa gelene kadar haşlayın. Yeteri kadar haşlanan patatesleri soğuk suyun altına tutun.
Elinizin değeceği kadar sıcaklığa düşen patatesleri çizik yerlerinden tutup soyun.
Soyulan patatesleri küp küp doğrayıp cam karıştırma kabının içerisine alın.
Hardallı patates salatasının içerisine koyacağınız sosu hazırlamaya başlayın. Aynı zamanda yeşilliklerinizi ayıklayıp sirkeli suda bekletin.
Küçük bir karıştırma kabına limon suyunu sıkıp aktarın.
Ardından mayonez ve hardalı aktarıp homojen bir kıvam alana dek karıştırın.
Ayrıca sosun içerisine ayçiçeği yağını ekleyip karıştırmaya devam edin.
Tuz ve karabiberi de eklediğiniz sos tam olarak karıştığında bir kenara alın.
Kuru soğanı piyazlık doğrayın. Patateslerin yer aldığı cam karıştırma kabının içerisine soğanlarınızı aktarın.
Yeşillikleri beklediği sirkeli sudan alıp, bol suda iyice yıkayın. (Bu noktada yeşilliklerinizi mümkünse sebze kurutucudan geçirin ya da kağıt havlu yardımıyla fazla suyunu alın.
Hem dereotu, hem maydanoz hem yeşil soğanları minicik olacak şekilde doğrayın. Patates dolu cam kaba yeşillikleri aktarın.
Önceden hazırladığınız salata sosunu diğer doğranan malzemelerle birleştirin.
Patatesleri fazla ezmeden karıştırın.
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