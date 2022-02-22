Hardal bu tarife çok yakışıyor: Hardallı patates salatası tarifi

Hardal pek çok yiyeceğe yakışan fakat oldukça keskin tada sahip bir sos! Kimileri ise hala hardal denemekten kaçınıyor ya da hardallı tariflere önyargılı yaklaşabiliyor. Vereceğimiz tarifi özellikle tavuk şnitzel ile birlikte sunduğunuzda kendinizi Viyana'da hissedeceksiniz! Tüm önyargılarınızı kıracak, patates salatasını bir üst noktaya taşıyan hardallı patates tarifimizi anlatmak için sabırsızlanıyoruz. Buyurun geçelim...

HARDALLI PATATES TARİFİ

MALZEMELER

2 patates

2 çorba kaşığı ayçiçeği yağı

2 çorba kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı hardal

1 kuru soğan

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

8-9 dal maydanoz

4-5 dal yeşil soğan

2-3 dal dereotu

Yarım limon suyu

HAZIRLANIŞI