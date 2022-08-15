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Hareket eş anlamlısı nedir? Hareketin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

13.08.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, kelime hazinesi bakımından çok zengin bir dildir. Farklı dillerden birçok kelimeyi dağarcığına katmıştır. Her kelime birden fazla anlama karşılık gelebilir. Eş anlamlı kelimeler de bu sebeple çeşitlilik gösterir. Hareket kelimesi de bu özelliklere sahip bir kelimedir. Aksiyon, devinim, akım gibi kelimeler cümle içinde bu kelime yerine kullanılabilir. Hareket kelimesini eş anlamlısı nedir? Hareket eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Hareket eş anlamlısı nedir? Hareketin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Hareket, isim türünde bir kelimedir. Arapça kökenlidir. Farklı alanlarda ve farklı anlamlarda kullanılabilir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan kelimeler arasındadır. Kullanım alanlarına ve amaçlarına göre farklı eş anlamlı kelimeler hareket kelimesi yerine geçebilir.

Hareket kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu hareket kelimesi için isim türünde birden fazla tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve bu tanımlar doğrultusunda verilmiş olan bazı örnek kullanım ve örnek cümleler şu şekildedir:

  • Fizik alanında bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon anlamında kullanılır.

  • Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma demektir.
    Örnek cümle:
    "Her hareketi kamera önünde rol yapıyormuşçasına hesaplı. (Refik Halit Karay)"

  • Davranış, tutum.
    Örnek cümle:
    "Sakin, dürüst, kıyafeti ve hareketleriyle hiçbir ayrılık göstermeyen bir adamdır. (Halide Edip Adıvar)"

  • Yola çıkma.
    Örnek cümle:
    "Hareketimiz iki gün ertelendi."

  • Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılan ilerlemeler, akım.
    "Örnek kullanımlar: Türkçülük hareketi, dilde özleşme hareketi.

  • Coğrafya alanında deprem için kullanılır.
    "Ben diyor, hareket olurken Eminönü'nde idim. (Memduh Şevket Esendal)"

  • Demiryollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri.
    Örnek kullanımlar: Hareket cetveli, hareket memuru.

  • Devinim. (Felsefe alanında kullanılır.)

  • Müzik alanında bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi olarak kullanılır.

  • Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içinde işlemeleri sonucu beden bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi.

    Hareket kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Aksiyon, devinim, deprem, eylem, davranış, tutum, derece, kımıldanma, kıpırdatma, değişme, akım kelimeleri hareket eş anlamlısı olan kelimelerdir. Cümle içindeki anlamlarına ve amaçlarına göre hareket yerine geçebilirler.

Hareketin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Hareketin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler, atasözleri ve deyim örnekleri şu şekildedir:

  • Çok oturduk artık eylem zamanı!
  • O kadar durgun bir dönemdi ki hiçbir aksiyon yaşanmadı!

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