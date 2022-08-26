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Harika Avcı'dan kötü haber! Siroz tedavisi görüyor

26.08.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan 'öldü' iddialarına sert tepki gösteren Harika Avcı'dan sevenlerini üzen haber geldi. Efsane isim hakkında, siroz teşhisiyle gizli hasta ismiyle tedavi gördüğü iddia edildi.

Harika Avcı'dan kötü haber! Siroz tedavisi görüyor

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Harika Avcı'nın sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. YouTube'da yayınlanan Seyhan Soylu'nun programı Al Sana Haber'in moderatörü Gökay Kalaycıoğlu, bugünkü canlı yayında Avcı'nın karaciğer yetmezliğiyle bağlı siroza yakalandığını duyurdu.

"SİROZ TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

Geçtiğimiz günlerde "Öldü" diye haberleri çıkan Harika Avcı'nın hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Kalaycıoğlu, "Harika Avcı siroz teşhisiyle hastanede yatıyor. Dualarımız Harika Avcı için. Haftanın 7 gününü hastanede geçirmiyor, belli günlerde gidip tedavi oluyor. Hastanede de gizli hasta ismiyle tedavi görüyor. Herhangi bir insanın rehin aldığı pozisyonda değil. Uzun süredir görmediğimiz için kaygılarımız vardı. Son durumu da bu şekilde" dedi.

Harikavci

HARİKA AVCI ÖLÜM HABERLERİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde hakkındaki ölüm haberiyle sitem eden Harika Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Görüntüme para ödülü koyan, beni öldü olarak haber yapıp eğlenen zavallılar. Sizler nasıl bir omurgasızsınız? Her lafınız yalan. Bu kadın nasıl oldu da çekti kendini? Arkamdan iş çevirenler, kuyumu kazanlar çok oldu. Yüreğiniz varsa sebep olanları bulun çıkarın. Gerçekleri verin."


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