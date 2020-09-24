Harika Avcı'nın zor günleri! Lerzan Mutlu ağlayarak yardım istedi

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Harika Avcı, sıkıntılı günler geçiriyor. Harika Avcı’nın ev sahibi, UçanKuş’a açıklamalarda bulundu. Ev sahibi, açıklamasında, Harika Avcı'nın kirasını bile ödeyemediğini, maddi ve manevi olarak çok sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.

Lerzan Mutlu, Avcı’nın yaşadıkları karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Harika Avcı’ya ulaşmaya çalışan Lerzan Mutlu, bir yanıt alamadı.

Lerzan Mutlu, Harika Avcı için ağlayarak yardım çağrısında bulundu. Öte yandan Avcı’nın telefonlara bakmadığını söyledi.

HER ŞEYİNİ SATMIŞTI!

Harika Avcı, geçen yıl Kartal’da bir pansiyon odasında yaşamaya başlamış, her şeyini satmıştı. Avcı’nın pansiyon parasını bile Avustralya’da yaşayan bir fanı ödemişti. Assolistlik yaptığı ve paraya para demediği yıllarda, evinde sıkıldığı zaman ünlü otellerin kral dairesine gidip bir ay orada kalırdı.

