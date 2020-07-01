Harika bir kahvaltı için doğru adres: Armut marmelatı tarifi

İyi bir armut marmelatı hazırlamak için bazı küçük sırlar vardır. Bu tarifin sırrı ise limon suyunda. Limon suyu sayesinde armutların kararmasını önleyerek marmelatın renginin açık olması sağlanır. Kahvaltıların vazgeçilmezi haline gelecek bu lezzete ulaşmak pratikliği ve ekonomikliği açısından çok kolay. Bilindiği üzere armut C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur ve bağırsak hareketlerini artırır. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa saymakla bitmeyecek faydası vardır. İltihap önleyici özelliği başta olmak üzere kanın pıhtılaşmasını önler ve kemiklere iyi gelir. Potasyum bakımından oldukça zengindir. Diş ve diş eti sağlığını korur. Bu kadar zengin içerikli bir meyve ile harika bir marmelat yapmak artık kaçınılmaz oldu. Bu tarifle hem sağlığımızı koruyalım hem de sabahlarımıza bir alternatif yaratalım. Tadına doyamayacağınız bir lezzet sizleri bekliyor.
Malzemeler
1 kg armut
2 damla taze sıkma limon suyu
2 su bardağı şeker
2 adet karanfil
Tarif
Armutları bol suda yıkayın ve kağıt havluyla iyice kurulayın.
Armutların kabuklarını soyarak 4 eşit parçaya bölün ve çekirdeklerini ayıklayın.
Tencere içerisine armutları yerleştirerek taze sıkma limon suyunu ekleyin ve armutları ovalayın.
Tencere içerisine şeker ve karanfili ilave ederek kapağı kapalı şekilde armutları 1 saat kadar dinlendirin.
Tencere içerisine şeker ve karanfili ilave ederek kapağı kapalı şekilde armutları 1 saat kadar dinlendirin.
Armutlar yumuşayınca ve kaynayınca içerisindeki karanfili çıkarın ve tahta kaşıkla iyice ezin.
Hazırlanan marmelatı daha önceden temizlenmiş ve kaynatılmış kavanoz içerisine alarak bir süre dinlendirdikten sonra tüketebilirsiniz.
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