Harika bir kahvaltı için doğru adres: Armut marmelatı tarifi

İyi bir armut marmelatı hazırlamak için bazı küçük sırlar vardır. Bu tarifin sırrı ise limon suyunda. Limon suyu sayesinde armutların kararmasını önleyerek marmelatın renginin açık olması sağlanır. Kahvaltıların vazgeçilmezi haline gelecek bu lezzete ulaşmak pratikliği ve ekonomikliği açısından çok kolay. Bilindiği üzere armut C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur ve bağırsak hareketlerini artırır. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa saymakla bitmeyecek faydası vardır. İltihap önleyici özelliği başta olmak üzere kanın pıhtılaşmasını önler ve kemiklere iyi gelir. Potasyum bakımından oldukça zengindir. Diş ve diş eti sağlığını korur. Bu kadar zengin içerikli bir meyve ile harika bir marmelat yapmak artık kaçınılmaz oldu. Bu tarifle hem sağlığımızı koruyalım hem de sabahlarımıza bir alternatif yaratalım. Tadına doyamayacağınız bir lezzet sizleri bekliyor.

Harika Bir Kahvaltı İçin Doğru Adres: Armut Marmelatı Tarifi

Malzemeler

1 kg armut

2 damla taze sıkma limon suyu

2 su bardağı şeker

2 adet karanfil