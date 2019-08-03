Harika icat: Ambulans drone!

Drone’lar günümüzde kargo teslimatı, ağaç dikme, etkinlik gösterileri, fotoğraf ve film çekimi gibi pek çok farklı alanda kullanılıyor. Drone’ların çizimleri tuvale ressamla eş zamanlı olarak kopyalamasını sağlayan A Flying Pantograph projesi ve siber illüzyonist Marco Tempest’ın drone’larla yaptığı sihirbazlık gösterisi de dikkate değer gelişmeler arasındaydı. Peki bu uçan makineler, sağlık alanında nasıl kullanılabilir? Bilim-kurgu filmlerindeki araçları aratmayan Ambular, bu soruya yanıt veren bir konsept tasarım olarak karşımıza çıkıyor.
AMBULAR HER YERE GİREBİLİR
Ambular, hastaları taşımak için tasarlanmış acil durum müdahale drone’u. Hastaları kısa ve orta mesafeler arasında güvenle taşıyabiliyor. Şehirlerde ve kırsal alanlarda, helikopterle veya kara yoluyla erişilemeyen alanlara hızlı bir şekilde erişebilmek üzere tasarlanmış.
100 KİLONUN ÜZERİNDEKİ HASTALARI BİLE TAŞIYABİLİYOR
Ambular, her biri 1,2 metre çapında altı pervaneyle donatılmış. Her bir pervane 20 kw güç üretme yeteneğine sahip. Bu güç sayesinde 100 kilonun üzerindeki hastaları bile 28 km kadar taşıyabiliyor. Hastayı en yakın hastaneye güvenle taşıyabilecek bir otonom sürüş sistemiyle donatılması planlanmış.
HENÜZ SON HALİNİ ALMADI
Ambular’ın tasarımı henüz son halini almamış. Tasarımın hayat geçirilmesi durumunda Ambular’ın şekli, hastayı içeri çeken asansörü optimize etmek üzere geliştirilecek ve kokpite hastanın hayatta kalmasını sağlayacak kurtarıcı aparatlar yerleştirilecek. Uçağa kalkış için ek destek sağlamak için ek mikro türbinler veya küçük jet iticilerin eklenmesi düşünülüyor. Yine iniş kızaklarının da farklı türde yüzeylere inebilecek şekilde geliştirilmesi, vinç sistemiyle donatılarak en zorlu arazideki kurtarmaları gerçekleştirmesi sağlanabilir.
BU FİKİR GEÇEN YIL ORTAYA ÇIKTI
Ambular bir fikir olarak geçtiğimiz yıl Charles Bombardier tarafından ortaya atıldı. Fikri tasarıma döken isim ise Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization/ICAO) için çalışan Arjantinli endüstriyel tasarımcı Martin Rico. Tasarımı Imaginactive için gerçekleştirmişler.
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