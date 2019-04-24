Haris Hajradinovic: Barcelona'da oynamayı hayal ediyorum

Lacivert-beyazlıların ara transfer döneminde Hırvatistan'ın Osijek takımından büyük beklentilerle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye uyum sağlamakta zorlanmadığını belirten Hajradinovic, "Yeni bir lig, ülke ve kültür. Bunların hepsine uyum sağlamak gerekiyor. Daha önce Bosna Hersek'in yanı sıra Hırvatistan, Slovakya, Belçika ve Norveç'te oynadım. Bu, Türkiye'ye uyum sağlamamı kolaylaştırdı. Ancak yine de adaptasyon sürecini atlatabilmem için zaman gerekiyor. Kasımpaşa'nın bir parçası olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'da gerçekleştirmek istediği hedeflerinin olduğunun altını çizen Haris Hajradinovic, "Şu an takımıma ve bana verilen göreve odaklanmış durumdayım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Gelecekte daha iyi yerlerde olmayı istiyorum. Ancak önemli olan şu an bulunduğunuz takımda en iyisini verebilmek. Türkiye'den ayrıldığımda insanların hakkımda, 'Haris burada oynadı. Çok iyi futbolcuydu.' diyebilmelerini istiyorum. Bu, benim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.