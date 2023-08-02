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Harran Üniversitesi ve HAVELSAN işbirliğinde siber güvenlik uzmanı yetiştirilecek

02.08.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 3 ay sürecek programda kursiyerlere, siber güvenlik farkındalığı ve bilgi güvenliği, etik hackerlik ve siber güvenlik gibi konularda eğitim verilecek.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, AA muhabirine, HAVELSAN ile hayata geçirdikleri programın hem Şanlıurfa için hem de öğrenciler için çok değerli olduğunu söyledi.

İstanbul'da gerçekleştirilen 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na HAVELSAN'ın davetlisi olarak Şanlıurfa Teknokent'in katıldığını ve buradaki çalışmaların çok kıymetli olduğunu gördüklerini aktaran Rektör Güllüoğlu, bu çalışmalara destek vermek istediklerini ilettiklerini ifade etti.

Prof. Dr. Güllüoğlu, yapılan görüşmeler sonrası geleceğin en önemli eğitimlerinden olan ve bu alanda boşluğun bulunduğu "Siber Operasyonları İzleme Uzmanlık Eğitim Programı" eğitiminin Harran Üniversitesinde verilmesi için çalışmaları kısa sürede tamamladıklarını belirterek, "Biz de bu eğitimi hemen üstlendik. İnşallah da en kısa sürede bu eğitimi kendi içerisinde başlatacağız. Bu eğitimi alan kişilere verilecek sertifika dünya üzerinde geçerli bir sertifika. Yani akredite olan bir sertifika. Bu yüzden de bizim için son derece kıymetli." dedi.

Prof. Dr. Güllüoğlu, kendilerine verdikleri destekten dolayı HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar ve ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Bu eğitimler kendi içerisinde mühendislik bölümlerinin birçoğunu kapsamakta. İktisat, ekonometri gibi kendi alanında piyasanın istediği ya da bu alanda ihtiyaç duyulan alanlar. Bu eğitimlere kendi içimizdeki bizim hocalarımız da katılacak, aynı zamanda HAVELSAN'ın kendi ekibi olan ve yazılım ekibinden de bir ekip katılacak. Karma bir ekip olacağız inşallah. Bu şekilde bizim hocalarımız da kendilerini geliştirecekler. Bizim yazılım mühendisliğimiz bu sene aktif hale geliyor. Web tasarım ve kodlama bölümlerimiz de bu sene aktif hale geliyor. Bu şekildeki kişilerin yetiştirilmesi, akredite olması ve kendi içerisinde doğru bir şekilde bir yapılaşmanın oluşması bizim için son derece kıymetli.

Şu anda bu alanda yetişmiş kişilerin çok yüksek maaşla işe girmeleri söz konusu. Bu sertifikaları alan kişiler sadece Türkiye'de değil dünyada iş bulma olanağına sahip olacaklar. Çünkü buradaki eğitimler, uzman kişiler tarafından veriliyor ve verildiği zaman gerçekten alanında belli bir aşamaya gelmesi söz konusu oluyor. Bu kademede zaman içerisinde buradaki ekiplerin bir kısmını seçerek belki HAVELSAN'ın kendi içerisine de alması söz konusu olabilecek."

EĞİTİM YAKLAŞIK 3 AY SÜRECEK

"Siber Operasyonları İzleme Uzmanlık Eğitim Programı"na elektrik-elektronik, inşaat, harita, endüstri mühendislikleri, matematik, iktisat, işletme, ekonometri, kamu yönetimi bölümlerinden mezun veya söz konusu bölümlerin 3. veya 4. sınıflarında okuyanlar başvuru yapabilecek.

Yaklaşık 3 ay sürecek programda kursiyerlere, siber güvenlik farkındalığı ve bilgi güvenliği, etik hackerlik ve siber güvenlik, temel kriptografi, güvenli yazılım geliştirme, uygulamalı sızma testi, ağ güvenliği, bilgisayar ağları ve iletişim, işletim sistemi güvenliği, web uygulama ve veri tabanı güvenliği konularında eğitim verilecek.

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Harran Üniversitesi Şanlıurfa HAVELSAN öğrenci yazılım

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