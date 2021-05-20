Harranlı çocukların "Survivor" heyecanı profesyonel parkura taşınıyor

"Harranlı hemşehrilerimiz bu parkuru imece usulü yapmış. Harran Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz'un talimatıyla buraya geldik. Öğrencilerimizle kendisi de bir araya geldi, istişarelerde bulundu. Haberlerin medyada yankı uyandırmasının ardından başkanımız bu konuyla bizzat ilgilendi. Çocuklarımıza bir müjdeyi veriyoruz. Buradaki parkuru daha modern ve profesyonel hale getireceğiz. Harran Survivor parkuru, adına yakışır bir nitelik kazanacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin gözündeki ışığı, parıltıyı, heyecanı görüyor, gereğini yapmak için gayret ediyoruz. Biz geleceğimize güveniyoruz, yeter ki onlara imkan ve fırsatlar sunalım. Harran Belediyesi olarak gençlerimize ve çocuklarımıza her türlü imkanı sağlamak adına elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz."

- "Çok arayan soran, ilgilenen oldu"

Ordu Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunu olan Ali Çeçen de desteklerinden dolayı belediyeye teşekkür ederek, "Hayalimiz gerçek Survivor'a katılmak, benzer bir şeyi Harran'da uygulamak. Biz bu kadar ilgi beklemiyorduk, çok arayan soran, ilgilenen oldu. Harran Belediye Başkanımız bizi aradı, makamında ağırladı, talep ve önerilerimizi dinledi. Survivor parkuru ve park yapması talebinde bulunduk. Sağ olsun bizi kırmadı, en yakın sürede köyümüze parkur ve park desteği sağlayacağını iletti. Kendisine Harranlılar olarak teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.