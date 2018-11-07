Harry Kewell: Galatasaray taraftarının bana olan ilgisi inanılmaz!

2008 yazında Liverpool'dan ayrılıp Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği üç sezon boyunca taraftarların bir numaralı sevgilisi haline gelen Harry Kewell, hem Schalke maçını değerlendirdi hem de Galatasaray'la ilgili konuştu. Goal Türkiye 'den Süleyman Tetik 'e konuşan Kewell, sarı-kırmızılıların Schalke karşısında kazanabilecek ruhta olduğunu belirtirken taraftarlara da mesaj yolladı. Şimdilerde Notts County'yi çalıştıran Avustralyalı efsane, gelecekte Türkiye'de görev yapmak istediğini de belirtti. ''Alman takımları daima iyi organize olmuş takımlar'' Galatasaray'ın Schalke karşılaşmasını değerlendiren Kewell, Alman takımlarının daima tehlikeli olduğunu belirtirken Galatasaray'ın kazanabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. ''Alman takımları her zaman için iyi organizasyona sahip takımlar. İki takımın da kazanmaya ihtiyacı var ve bundan dolayı harika bir maç olacak. Galatasaray, Cuma günü derbide hayal kırıklığı yaşadı ve beklemeden iki gol yedi. Fakat Galatasaray'ın bu maçı kazanma ruhuna sahip olduğuna inanıyorum.''

''Fatih Terim'le çalışamadığım için üzgünüm'' 2008'de Galatasaray'a transfer olan ve 2011'de takımdan ayrılan Kewell, Fatih Terim'le çalışma imkanı bulamamıştı. Avustralyalı futbol adamı, Terim hakkında övgü dolu sözler kullandı. ''Fatih Terim'le beraber çalışmak isterdim. Bunu yapamadığım için üzgünüm, Onun hakkında daima iyi şeyler duydum. Gerçekten çok tecrübeli bir teknik direktör. Süper Lig'i en iyi bilen, en iyi tanıyan teknik direktör olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.''

''Galatasaray'ı halen yakından takip ediyorum'' Harry Kewell, Süper Lig'den ayrılmasının üzerinden yedi yıl geçse de halen Türk futbolunu yakından takip ediyor. ''Süper Lig'i takip ediyorum. Çok zor, çok heyecanlı bir lig. Sezona birçok takım iyi başladı ve üst sıralarda kıyasıya bir mücadele var. Galatasaray'ı halen yakından takip ediyorum!'' ''Galatasaray taraftarının bana olan ilgisi inanılmaz!'' Oz Büyücüsü lakaplı Harry Kewell, adına şarkılar yazan Galatasaray taraftarını da unutmadı. ''Galatasaray bana çok yakın bir kulüp. Kariyerim boyunca en iyi orada zaman geçirdiğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Emekli olduktan sonra bile taraftarların bana olan ilgisi inanılmaz! Bunu kesinlikle görmezden gelemem.''