SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Harry Maguire, gözaltına alındı

Harry Maguire, gözaltına alındı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.08.2020 16:03 | Son Güncelleme

Manchester United'ın kaptanı Maguire, Yunan adası Mikonos'ta gözaltına alındı. Barda çıkan kavga sonrası polise hakaret eden ve fiziki saldırıda bulunan İngiliz milli futbolcu Harry Maguire ve arkadaşları savcılığa sevk edildi.

Harry Maguire, gözaltına alındı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir eğlence yerinde karıştığı kavga sonrası gözaltına alındı.

Yunan haber ajansı ANA'nın haberine göre, Maguire, Mikonos'taki bir barda, kardeşi ve arkadaşlarıyla eğlenirken mekandaki diğer İngiliz turistlerle kavga etti. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, İngiliz milli futbolcu ve arkadaşlarından polis aracını karakola kadar takip etmelerini istedi ancak vardıklarında Maguire ve diğer iki arkadaşı oradan kaçtı.

Polise sözlü ve fiziki saldırıda bulundukları için yakalanarak gözaltına alınan Harry Maguire ve diğer iki şüphelinin savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Karagümrük’le anlaştı dediler... Yeni takımı herkesi şaşırttı!Karagümrük’le anlaştı dediler... Yeni takımı herkesi şaşırttı!
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
İki dünya devi Çağlar için yarışıyor!
İki dünya devi Çağlar için yarışıyor!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Dünya devine transfer oluyor!
Dünya devine transfer oluyor!
Chelsea dev transfer için görüşmelere başladı
Chelsea dev transfer için görüşmelere başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harry Maguire, gözaltına alındı
Yıldız futbolcu gözaltına alındı
İngiltere Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü belli oldu
İşte Premier Lig'de yeni sezonun fikstürü
Mesut Özil: Arsenal'de oynamak önceliğim
Mesut Özil takımını açıkladı
Karagümrük’le anlaştı denilen Joe Hart resmen Tottenham’da!
Karagümrük’le anlaştı dediler... Yeni takımı herkesi şaşırttı!
Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılıyor mu?
Pep Guardiola'nın koltuğu sallantıda! Ayrılık...
Liverpool, genç oyuncusu Neco Williams'ın sözleşmesini yeniledi
Liverpool'da iç transfer devam ediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.