Harry Maguire, İsveç için verdiği intikam sözünü tuttu

Dünya Kupası’nda 28 yıl sonra adını yarı finale yazdırmayı başaran İngiltere'de ilk golü kaydeden savunmacı Harry Maguire’ın iki yıl önce attığı bir tweet sosyal medyada gündeme oturdu.

Leicester City forması giyen 25 yaşındaki oyuncu, İsveç’in ünlü mobilya mağazaları zinciri IKEA’dan aldığı bir lambanın motajını yaparken yaşadığı zorlukların ardından sıkıntısını esprili bir dille kişisel Twitter hesabından paylaştığı ve “Demonte bir masa lambasını birleştirmeye dört saatimi harcadım. Ya bu hayatta ya da öteki hayatta İsveç’ten intikamımı alacağım” ifadelerini kullandığı tweet ortaya çıktı.

Dünya Kupası’nda 5 maçta forma giyen Maguire, bir gol ve bir asiste imza atarken ülkesinin İsveç’i eleyip yarı finale yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

