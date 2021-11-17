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Harry Potter ekibi 20 yılın ardından bir araya geliyor

17.11.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın yıldızları Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint, HBO Max'te Hogwarts'a Dönüş isimli bir programla bir araya geliyorlar.

Harry Potter ekibi 20 yılın ardından bir araya geliyor

JK Rowling’in 1997’de yayınlanan romanından beyaz perdeye uyarlanan Harry Potter serisi, tüm dünyada izlenme rekorları kırdı. 2011’de Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 ile sona eren macera; Lanetli Çocuk ve Fantastik Canavarlar gibi spin-off’larla devam etse de serinin hayranları Harry Potter yıldızlarını uzun bir süredir yeniden bir arada görmek istiyor.

Friends: The Reunion’dan sonra bir süredir Harry Potter yıldızlarının bir araya gelme olasılığı konuşuluyordu, nihayet dün Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, filmleri tartışmak için Amerikalı film yapımcısı Chris Columbus’a katılacakları duyuruldu.

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İLK FİLMİN VİZYON TARİHİNDE DUYURULDU

Program, ilk filmin; Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın 16 Kasım 2001’de ABD’de gösterime girmesinden tam 20 yıl sonra duyuruldu.

Serideki filmlerden görüntülerin yer aldığı 52 saniyelik klip ile sihrin başladığı yere dönüleceği paylaşılıyor.

Üçlüye; Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton katılacak.

OYUNCULARDAN HEYECANLI PAYLAŞIMLAR

Hogwarts’a dönüş sadece serinin hayranlarını değil, oyuncuları da heyecanlandırmış gibi görünüyor. Draco Malfoy rolüyle tanınan Tom Felton, Twitter’da programı duyururken “Okuldan eve dönüş böyle bir şey mi?” diyerek hayranları tarihi takvimlerine kaydetmeleri için uyardı.

Neville Longbottom rolüyle tanınan Matt Lewis, “Bu yılbaşı grubu tekrar bir araya getiriyoruz” yazdı.

Yapımcı Casey Patterson ise şunları söyledi: “Hepsi 20 yıl önce başladıkları orijinal Hogwarts setlerine geri dönerken, bu inanılmaz oyuncu kadrosuyla havada âdeta bir sihir var.
Harry Potter filmleri birkaç arkadaşımın bana söylediği bir şey var: Sadece arka arkaya birkaç film izlemek onları sıcak ve rahat bir yere götürüyor. Bu benim için çok güzel. Bu, bir filmin birinin hayatında sahip olabileceği gerçek dünya etkisi. Bence bu harika.”

  1. yıl özel programının 01.01.2022’de yayınlanması planlanıyor.
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