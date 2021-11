Harry Potter ekibi 20 yılın ardından bir araya geliyor

JK Rowling’in 1997’de yayınlanan romanından beyaz perdeye uyarlanan Harry Potter serisi, tüm dünyada izlenme rekorları kırdı. 2011’de Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 2 ile sona eren macera; Lanetli Çocuk ve Fantastik Canavarlar gibi spin-off’larla devam etse de serinin hayranları Harry Potter yıldızlarını uzun bir süredir yeniden bir arada görmek istiyor.

Friends: The Reunion’dan sonra bir süredir Harry Potter yıldızlarının bir araya gelme olasılığı konuşuluyordu, nihayet dün Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson, filmleri tartışmak için Amerikalı film yapımcısı Chris Columbus’a katılacakları duyuruldu.

Program, ilk filmin; Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın 16 Kasım 2001’de ABD’de gösterime girmesinden tam 20 yıl sonra duyuruldu.

Serideki filmlerden görüntülerin yer aldığı 52 saniyelik klip ile sihrin başladığı yere dönüleceği paylaşılıyor.

Üçlüye; Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton ve Tom Felton katılacak.

Hogwarts’a dönüş sadece serinin hayranlarını değil, oyuncuları da heyecanlandırmış gibi görünüyor. Draco Malfoy rolüyle tanınan Tom Felton, Twitter’da programı duyururken “Okuldan eve dönüş böyle bir şey mi?” diyerek hayranları tarihi takvimlerine kaydetmeleri için uyardı.

is this what school homecoming is like? mark your calendars for New Years Day #ReturnToHogwarts , streaming on @hbomax x pic.twitter.com/FQ38VB1fBb