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Harry Potter hayranlarını üzen haber! 'Rubeus Hagrid' rolüne hayat veren Robbie Coltarne vefat etti

15.10.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Potter film serisinde "Rubeus Hagrid' rolüne can veren Robbie Coltarne hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz 2 yılda sağlık sorunları yaşayan Robbie Coltarne, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölüm sebebine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Harry Potter hayranlarını üzen haber! 'Rubeus Hagrid' rolüne hayat veren Robbie Coltarne vefat etti

Dünyaca ünlü kitaptan uyarlama film serisi Harry Potter'da "Rubeus Hagrid" karakterini canlandıran Robbie Coltorne'nin vefat haberi serinin ve oyuncunun hayranlarını üzdü. Ünlü oyuncu Coltarne'dan gelen vefat haberi ile oyuncunun biyografisi tanımayanlar tarafından da merak edildi.

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HARRY POTTER'IN HAGİRD'İ ROBBİE COLTRANE KİMDİR?

İskoç aktör Robbie Coltrane, 1950 yılında İngiltere'de doğdu. Ünlü oyuncu Robbie Coltrane, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi yapımlarda rol aldı. Geçtiğimiz 2 yılda sağlık sorunları yaşayan Robbie Coltarne, 72 yaşında yaşamını yitirdi.

Oyuncunun ölüm sebebine dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

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