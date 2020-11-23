Harry Potter ile akıllara kazındı! 25 yıllık günlükleri kitap oldu

Harry Potter filmlerinde oynadığı Severus Snape rolüyle akıllara kazınan Alan Rickman'ın günlükleri kitaplaştırılıyor.

Yayımcı Canongate'in haklarını satın aldığı günlükler 2022 yılının sonbaharında "The Diaries of Alan Rickman" (Alan Rickman'ın Günlükleri) ismiyle yayımlanacak.

The Guardian'ın aktardığına göre Rickman, bir gün kitaplaştırılması niyetiyle 1990 yılında günlük tutmaya başladı. Rickman'ın pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği 2016 yılına kadar günlük tutmaya devam ettiği belirtildi.

27 farklı günlükten oluşan kitapta okuyucular Ricakman'ın kariyeri ve hayatı hakkında düşüncelerini okuyabilecek. Canongate günlükleri, "nükteli, dedikodulu ve çok içten" olarak nitelendirdi.

