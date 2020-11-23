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Harry Potter ile akıllara kazındı! 25 yıllık günlükleri kitap oldu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Aktör Alan Rickman'ın , 25 yılı aşkın bir süredir kariyeri ve hayatını kaleme aldığı 27 farklı günlükten oluşan kitap, Alan Rickman'ın Günlükleri ismiyle yayımlanacak.

Harry Potter ile akıllara kazındı! 25 yıllık günlükleri kitap oldu

Harry Potter filmlerinde oynadığı Severus Snape rolüyle akıllara kazınan Alan Rickman'ın günlükleri kitaplaştırılıyor.

Yayımcı Canongate'in haklarını satın aldığı günlükler 2022 yılının sonbaharında "The Diaries of Alan Rickman" (Alan Rickman'ın Günlükleri) ismiyle yayımlanacak.

The Guardian'ın aktardığına göre Rickman, bir gün kitaplaştırılması niyetiyle 1990 yılında günlük tutmaya başladı. Rickman'ın pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybettiği 2016 yılına kadar günlük tutmaya devam ettiği belirtildi.

27 farklı günlükten oluşan kitapta okuyucular Ricakman'ın kariyeri ve hayatı hakkında düşüncelerini okuyabilecek. Canongate günlükleri, "nükteli, dedikodulu ve çok içten" olarak nitelendirdi.

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