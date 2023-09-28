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Harry Potter’ın Dumbledore’u öldü mü? Michael Gambon kimdir, kaç yaşındaydı?

28.09.2023 15:24 | Son Güncelleme:
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Dünyaca ünlü Harry Potter serisinde Albus Dumbledore karakterine hayat veren İngiliz oyuncu Michael Gambon'dan üzen haber geldi. 82 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun vefat haberini ailesi duyurdu. Bu haberin ardından Harry Potter’ın Dumbledore’u öldü mü? Michael Gambon kimdir, kaç yaşındaydı? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte tüm merak edilenler...

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore'u canlandıran Michael Gambon yaşamını yitirdi. Üzen haberi ünlü oyuncunun ailesi duyurdu. Harry Potter’ın Dumbledore’u Michael Gambon hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, Michael Gambon kimdir, kaç yaşındaydı?

HARRY POTTER’IN DUMBLEDORE’U ÖLDÜ MÜ?

Harry Potter filminde ‘Dumbledore’ karakterine hayat veren Sir Michael Gambon hayatını kaybetti. Zatüre nöbeti geçiren Gambon 82 yaşındaydı.

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Sevenlerinin hafızasına Albus Dumbledore karakteriyle kazınan Gambon'un eşi ve oğlu Fergus Gambon yaptıkları basın açıklamasında, "Michael Gambon'un kaybını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Bu acı verici zamanda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz. Destek ve sevgi mesajlarınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MİCHAEL GAMBON KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

Sekiz Harry Potter filminin altısında rol alan "Sir" ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor.

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Oyuncu, Harry Potter serisinde üçüncü filmde dahil oldu. İlk iki filmde bu Dumbledore karakterini Richard Harris canlandırmıştı.

Kariyerine Londra'daki Royal National Theatre'da başlayan ve Shakespeare oyunlarında rol alan oyuncu, 1998 yılında Kraliçe II. Elizabeth tarafından "Sir" ünvanına layık görüldü.

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