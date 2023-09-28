Harry Potter'ın sevilen oyuncusu Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti! Üzen haberi ailesi verdi

"Harry Potter " filmlerinin altısında Hogwarts müdürü Albus Dumbledore rolüyle tanınan İrlandalı aktör Michael Gambon'un zatürre geçirdikten sonra 82 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Sevenlerinin hafızasına Albus Dumbledore karakteriyle kazınan Gambon'un eşi ve oğlu Fergus Gambon yaptıkları basın açıklamasında, "Michael Gambon'un kaybını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz.Bu acı verici zamanda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz. Destek ve sevgi mesajlarınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.