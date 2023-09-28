MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Harry Potter'ın sevilen oyuncusu Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti! Üzen haberi ailesi verdi

Harry Potter'ın sevilen oyuncusu Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti! Üzen haberi ailesi verdi

28.09.2023 15:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Film serisinde Albus Dumbledore karakterini canlandıran Harry Potter efsanesi Michael Gambon 82 yaşında hayatını kaybetti. Üzen haberi Gambon'un eşi ve oğlu yaptıkları basın açıklamasıyla doğruladı.

"Harry Potter " filmlerinin altısında Hogwarts müdürü Albus Dumbledore rolüyle tanınan İrlandalı aktör Michael Gambon'un zatürre geçirdikten sonra 82 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

Sevenlerinin hafızasına Albus Dumbledore karakteriyle kazınan Gambon'un eşi ve oğlu Fergus Gambon yaptıkları basın açıklamasında, "Michael Gambon'un kaybını duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz.Bu acı verici zamanda mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz. Destek ve sevgi mesajlarınız için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

20 yıl geçti! Harry Potter oyuncularının şimdiki hali! 20 yıl geçti! Harry Potter oyuncularının şimdiki hali!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'yi terk ediyor! "İşimi ve kızımı orada..."Türkiye'yi terk ediyor! "İşimi ve kızımı orada..."
Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali...Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali...
Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede silahlı saldırıUfuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede silahlı saldırı
Anahtar Kelimeler:
harry potter michael gambon amanda doğru yaşında karakteri aktan

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Bebeklerini 'güneş ışığıyla' beslemeye çalıştılar! Fenomen çift tutuklandı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.