Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Harry Potter oyuncularının yıllar içindeki değişimleri sevenlerini gülümsetti!

Harry Potter oyuncularının yıllar içindeki değişimleri sevenlerini gülümsetti!

Seray Üstün Seray Üstün 08.01.2021 17:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Harry Potter oyuncularının yıllar içindeki değişimleri sevenlerini gülümsetti!

Dünyanın en çok izlenen film serileri arasında yer alan Harry Potter’ın ilk bölümünün yayınlanmasının üzerinden 20 yıl geçti. Bunu düşündüğünüzde kendinizi biraz yaşlı hissetmiş olabilirsiniz. Fanatik Harry Potter sevenleri için filmin yardımcı oyuncularının şimdiki hallerini derledik. İşte karşınızda Harry Potter’ın yardımcı oyuncularının şimdiki görüntüleri...

İngiliz yazar J.K Rowling tarafından kaleme alınan fantastik roman serisi toplam 7 kitaptan oluşur. Kitapların başarısından sonra filmleri de gişe rekorlarını alt üst etmiştir. Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Harry Potter ve Melez Prens ile Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filmleri dünyanın pek çok ülkesinde sıkı takip edilmiştir. 11 yaşında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na giren Harry Potter’in macera dolu hikayesini konu alan film serisinin başrollerini ise Daniel Radciliffe, Emma Watson ve Rupert Grint üstlenmiştir. Harry Potter’ın başrol oyuncularının zaman içinde değişimlerine denk gelmişsinizdir. Bu yüzden bugün nostalji şehrine tek yönlü bir bilet alıp destandaki yardımcı aktörlerin yirmi yılda nasıl değiştiğini görmeyi düşündük.

MOLLY WEASLEY- JULIE WALTERS

MOLLY WEASLEY

Harry'nin en iyi arkadaşı Ron Weasley'in annesi Molly, hikayede en hafife alınan rollerinden birine hayat verdi. Ailesi öldükten sonra Harry Potter’ın hayatındaki tek anne rolünü üstlendi.

ARTHUR WEASLEY- MARK WİLLAMS

ARTHUR WEASLEY

Arthur Weasley'i unutmanıza pek imkan yok sanırım. Ron babası olan Arthur bazen muggle olarak da anıldı. Büyülü olmayan insanların yaşamları hakkında araştırma yaparak Sihir Bakanlığı’nda çalıştı. Harry’yi ailesinin bir üyesi olarak her zaman destekledi ve memnuniyetle karşıladı. Aktör Mark Williams en çok İngiliz komedyen olarak biliniyor ve popüler BBC dizisi The Fast Show'da önemli bir rol aldı.

FLEUR DELACOUR- CLEMENCE POESY

fleur delacour

Beauxbatons Okulu'nun favori adayı olarak Triwizard Turnuvasına katıldığı dördüncü bölümde Fleur Delacour ile ilk kez tanıştık. Bundan sonra Fleur, Weasley kardeşlerin en büyüğü olan Bill ile evlendi. Fransız aktris Clémence Poésy kariyerine Tenet filmiyle devam etti.

VIKTOR KRUM- STANISLAV LANEVSKI

viktor krum

Fleur Delacour gibi Viktor Krum da Üçbüyücü Turnuvası'nın katılımcılarından biriydi. Aynı zamanda tanınmış bir Quidditch oyuncusuydu. Onu Hermione'nin kalbini fethetme konusundaki başarısız girişimi nedeniyle hatırlayabilirsiniz.

DEAN THOMAS- ALFRED ENOCH

dean thomas

İlk filmden itibaren tüm film serilerinde boy gösteren Dean Thomas, Harry'nin zaman zaman Gryffindor'un ortak evinde ya da okul çevresinde karşılaştığı birkaç unutulmaz arkadaşıdır. Oyuncu yarı İngiliz ve yarı Brezilyalıdır. Sherlock ve Troy: Fall of a City'de rol aldı.

SEAMUS FINNIGAN- DEVON MURRAY

DEVON MURRAY

Seamus, Harry'nin her zaman onunla aynı fikirde olmasa da filmlerin çoğunda desteğini gösteren bir başka okul arkadaşıydı. Seamus aslında Dean'in en iyi arkadaşıydı ve hatta bir odayı paylaştılar. Aktör Devon Murray tarafından canlandırıldı.

MADAME OLYMPE MAXIME- FRANCES DE LA TOUR

MADAME

Frances De La Tour , Madame Maxime'i beyaz perdeye taşıdı. Maxime, Beauxbatons'ta çok başarılı bir öğretmendi. Ayrıca Hagrid'in en azından filmlerde ilgilendiğini gördüğümüz tek kadındı. 2006 yılında Tony En İyi Yardımcı Kadın Tiyatro Oyuncusu Ödülü’nü kazandı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Nancy Springer tarafından yazılan Enola Holmes serisinin ilk kitabına dayanarak Alice Harikalar Diyarında ve Netflix'in Enola Holmes filmlerinde çalıştı .

PROFESÖR SPROUT- MIRIAM MARGOLYES

SPROUT

Profesör Sprout Hogwarts Sihir Okulu Herbology'de öğretmenlik yaptı. Bu karakteri canlandıran oyuncu Miriam Margolyes Cambridge Üniversitesi'nde İngilizce okudu. Film serisinin ilk bölümlerinde Dumbledore'u oynayan aktör Richard Harris'i sevmediğini açıkça itiraf etmesi magazin gündemine oturdu.

PROFESÖR TRELAWNEY- EMMA THOMPSON

EMMA THOMPSON

Sybill Trelawney, Hogwarts Okulunda kehanet öğretmeniydi. Ayrıca "seçilmiş kişi" hakkında kehanette bulundu. Bu karakter Emmy, Altın Küre, BAFTA ve Oscar ödüllü aktris Emma Thompson tarafından canlandırıldı. Thomson, dünyanın en ünlü İngiliz aktrislerinden biri olmasının yanı sıra çevresel konularındaki duyarlı halliyle tanınır. Bazıları uluslararası STK Greenpeace dahil olmak üzere birçok kez iklim değişikliğine karşı düzenlenen kampanyaları destekledi.

RITA SKEETER- MIRANDA RICHARDSON

rita skeeter

Film serisi boyunca ortaya çıkan bu meraklı muhabiri muhtemelen hatırlarsınız. Her zaman gazetelerde veya kitaplarda yazmak için utanç verici hikayeler arıyordu. Adı Rita Skeeter'dı ve ünlü İngiliz aktris Miranda Richardson tarafından canlandırıldı. Bu karakter film serisi boyunca çok nadir ortaya çıktı. Ancak egzotik kişiliği ve coşkulu tarzıyla dikkatleri her zaman kendine çekmeyi başardı.

Harry Potter hayranları Hogwarts'a hoşgeldiniz! İşte en çok kullanılan Harry Potter büyüleri listesi..Harry Potter hayranları Hogwarts'a hoşgeldiniz! İşte en çok kullanılan Harry Potter büyüleri listesi..


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
İnsanlık tarihine damga vuran 8 deney!İnsanlık tarihine damga vuran 8 deney!
Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....Yıldızlar geçitine sahne olan aksiyon filmi....
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

İlk yarım saati izlemek neredeyse imkansız

İlk yarım saati izlemek neredeyse imkansız

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Sıradan bir hayat süren 10 modern prenses!

Sıradan bir hayat süren 10 modern prenses!

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi şaşırttı!

Kırmızı Oda Boncuk’un gerçek hikayesi şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

Netflix'ten sürprizlerle dolu yeni yerli projeler

Netflix'ten sürprizlerle dolu yeni yerli projeler

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

Başarı için çırılçıplak soyunmuştu! Yerden yere vurdular

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

+18 filmin önlenemez yükselişi! Şimdi de...

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Yılbaşı bölümü gündeme oturdu! Sosyal medya çalkandı

Diğer Haberler

Bu resimdeki farklı harfi 10 saniyeden kısa sürede bulabilir misiniz?

Resimdeki farklı harfi 10 saniyede bulabilir misiniz?

İnsanlık tarihine damga vuran ve dünya düzenini değiştiren 8 deney!

İnsanlık tarihine damga vuran 8 deney!

Kraliyet görevlerine ek olarak sıradan bir hayat süren 10 modern zaman prensesi!

Sıradan bir hayat süren 10 modern prenses!

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

TV yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

8 Ocak 2021 TV yayın akışı!

Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor yarışı... 7 Ocak 2021 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım adını zirveye yazdırdı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.