Harry Potter oyuncularının yıllar içindeki değişimleri sevenlerini gülümsetti!

İngiliz yazar J.K Rowling tarafından kaleme alınan fantastik roman serisi toplam 7 kitaptan oluşur. Kitapların başarısından sonra filmleri de gişe rekorlarını alt üst etmiştir. Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Harry Potter ve Melez Prens ile Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filmleri dünyanın pek çok ülkesinde sıkı takip edilmiştir. 11 yaşında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na giren Harry Potter’in macera dolu hikayesini konu alan film serisinin başrollerini ise Daniel Radciliffe, Emma Watson ve Rupert Grint üstlenmiştir. Harry Potter’ın başrol oyuncularının zaman içinde değişimlerine denk gelmişsinizdir. Bu yüzden bugün nostalji şehrine tek yönlü bir bilet alıp destandaki yardımcı aktörlerin yirmi yılda nasıl değiştiğini görmeyi düşündük.

ARTHUR WEASLEY- MARK WİLLAMS

Arthur Weasley'i unutmanıza pek imkan yok sanırım. Ron babası olan Arthur bazen muggle olarak da anıldı. Büyülü olmayan insanların yaşamları hakkında araştırma yaparak Sihir Bakanlığı’nda çalıştı. Harry’yi ailesinin bir üyesi olarak her zaman destekledi ve memnuniyetle karşıladı. Aktör Mark Williams en çok İngiliz komedyen olarak biliniyor ve popüler BBC dizisi The Fast Show'da önemli bir rol aldı.

FLEUR DELACOUR- CLEMENCE POESY

Beauxbatons Okulu'nun favori adayı olarak Triwizard Turnuvasına katıldığı dördüncü bölümde Fleur Delacour ile ilk kez tanıştık. Bundan sonra Fleur, Weasley kardeşlerin en büyüğü olan Bill ile evlendi. Fransız aktris Clémence Poésy kariyerine Tenet filmiyle devam etti.

VIKTOR KRUM- STANISLAV LANEVSKI

Fleur Delacour gibi Viktor Krum da Üçbüyücü Turnuvası'nın katılımcılarından biriydi. Aynı zamanda tanınmış bir Quidditch oyuncusuydu. Onu Hermione'nin kalbini fethetme konusundaki başarısız girişimi nedeniyle hatırlayabilirsiniz.

DEAN THOMAS- ALFRED ENOCH

İlk filmden itibaren tüm film serilerinde boy gösteren Dean Thomas, Harry'nin zaman zaman Gryffindor'un ortak evinde ya da okul çevresinde karşılaştığı birkaç unutulmaz arkadaşıdır. Oyuncu yarı İngiliz ve yarı Brezilyalıdır. Sherlock ve Troy: Fall of a City'de rol aldı.