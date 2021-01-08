Harry Potter oyuncularının yıllar içindeki değişimleri sevenlerini gülümsetti!

İngiliz yazar J.K Rowling tarafından kaleme alınan fantastik roman serisi toplam 7 kitaptan oluşur. Kitapların başarısından sonra filmleri de gişe rekorlarını alt üst etmiştir. Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Harry Potter ve Melez Prens ile Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filmleri dünyanın pek çok ülkesinde sıkı takip edilmiştir. 11 yaşında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na giren Harry Potter’in macera dolu hikayesini konu alan film serisinin başrollerini ise Daniel Radciliffe, Emma Watson ve Rupert Grint üstlenmiştir. Harry Potter’ın başrol oyuncularının zaman içinde değişimlerine denk gelmişsinizdir. Bu yüzden bugün nostalji şehrine tek yönlü bir bilet alıp destandaki yardımcı aktörlerin yirmi yılda nasıl değiştiğini görmeyi düşündük.
Harry'nin en iyi arkadaşı Ron Weasley'in annesi Molly, hikayede en hafife alınan rollerinden birine hayat verdi. Ailesi öldükten sonra Harry Potter’ın hayatındaki tek anne rolünü üstlendi.
Arthur Weasley'i unutmanıza pek imkan yok sanırım. Ron babası olan Arthur bazen muggle olarak da anıldı. Büyülü olmayan insanların yaşamları hakkında araştırma yaparak Sihir Bakanlığı’nda çalıştı. Harry’yi ailesinin bir üyesi olarak her zaman destekledi ve memnuniyetle karşıladı. Aktör Mark Williams en çok İngiliz komedyen olarak biliniyor ve popüler BBC dizisi The Fast Show'da önemli bir rol aldı.
Beauxbatons Okulu'nun favori adayı olarak Triwizard Turnuvasına katıldığı dördüncü bölümde Fleur Delacour ile ilk kez tanıştık. Bundan sonra Fleur, Weasley kardeşlerin en büyüğü olan Bill ile evlendi. Fransız aktris Clémence Poésy kariyerine Tenet filmiyle devam etti.
Fleur Delacour gibi Viktor Krum da Üçbüyücü Turnuvası'nın katılımcılarından biriydi. Aynı zamanda tanınmış bir Quidditch oyuncusuydu. Onu Hermione'nin kalbini fethetme konusundaki başarısız girişimi nedeniyle hatırlayabilirsiniz.
İlk filmden itibaren tüm film serilerinde boy gösteren Dean Thomas, Harry'nin zaman zaman Gryffindor'un ortak evinde ya da okul çevresinde karşılaştığı birkaç unutulmaz arkadaşıdır. Oyuncu yarı İngiliz ve yarı Brezilyalıdır. Sherlock ve Troy: Fall of a City'de rol aldı.
Seamus, Harry'nin her zaman onunla aynı fikirde olmasa da filmlerin çoğunda desteğini gösteren bir başka okul arkadaşıydı. Seamus aslında Dean'in en iyi arkadaşıydı ve hatta bir odayı paylaştılar. Aktör Devon Murray tarafından canlandırıldı.
Frances De La Tour , Madame Maxime'i beyaz perdeye taşıdı. Maxime, Beauxbatons'ta çok başarılı bir öğretmendi. Ayrıca Hagrid'in en azından filmlerde ilgilendiğini gördüğümüz tek kadındı. 2006 yılında Tony En İyi Yardımcı Kadın Tiyatro Oyuncusu Ödülü’nü kazandı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Nancy Springer tarafından yazılan Enola Holmes serisinin ilk kitabına dayanarak Alice Harikalar Diyarında ve Netflix'in Enola Holmes filmlerinde çalıştı .
Profesör Sprout Hogwarts Sihir Okulu Herbology'de öğretmenlik yaptı. Bu karakteri canlandıran oyuncu Miriam Margolyes Cambridge Üniversitesi'nde İngilizce okudu. Film serisinin ilk bölümlerinde Dumbledore'u oynayan aktör Richard Harris'i sevmediğini açıkça itiraf etmesi magazin gündemine oturdu.
Sybill Trelawney, Hogwarts Okulunda kehanet öğretmeniydi. Ayrıca "seçilmiş kişi" hakkında kehanette bulundu. Bu karakter Emmy, Altın Küre, BAFTA ve Oscar ödüllü aktris Emma Thompson tarafından canlandırıldı. Thomson, dünyanın en ünlü İngiliz aktrislerinden biri olmasının yanı sıra çevresel konularındaki duyarlı halliyle tanınır. Bazıları uluslararası STK Greenpeace dahil olmak üzere birçok kez iklim değişikliğine karşı düzenlenen kampanyaları destekledi.
Film serisi boyunca ortaya çıkan bu meraklı muhabiri muhtemelen hatırlarsınız. Her zaman gazetelerde veya kitaplarda yazmak için utanç verici hikayeler arıyordu. Adı Rita Skeeter'dı ve ünlü İngiliz aktris Miranda Richardson tarafından canlandırıldı. Bu karakter film serisi boyunca çok nadir ortaya çıktı. Ancak egzotik kişiliği ve coşkulu tarzıyla dikkatleri her zaman kendine çekmeyi başardı.
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