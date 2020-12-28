Harry Potter hayranları Hogwarts'a hoşgeldiniz! İşte en çok kullanılan Harry Potter büyüleri listesi..

İngiliz yazar J.K Rowling tarafından kaleme alınan fantastik roman serisi toplam 7 kitaptan oluşur. Kitapların başarısından sonra filmleri de gişe rekorlarını alt üst etmiştir. Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı, Harry Potter ve Melez Prens ile Harry Potter ve Ölüm Yadigarları filmleri dünyanın pek çok ülkesinde sıkı takip edilmiştir. 11 yaşında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’na giren Harry Potter’in macera dolu hikayesini konu alan film serisinin başrollerini ise Daniel Radciliffe, Emma Watson ve Rupert Grint üstlenmiştir. 7’den 70’e herkesin sevgilisi haline gelen Harry Potter’a bambaşka bir pencereden bakmayı teklif ediyoruz. Genç kahramanın hikayesine hakim olduğunuzu düşünüyoruz peki hikayede geçen Harry Potter büyüleri konusunda ne kadar fikriniz var? Serinin ilk hikayesi olan Felsefe Taşı’nda Harry Potter ilk kez büyücülük konusunda eğitim almaya başlamıştır. Hogwarts’ın büyülü ve mistik havası seyirciyi kendisine hayran bırakmayı başarmıştır. Özellikle hikayede yer alan büyü unsuru eminiz ki sizi de özendirmiştir. “Harry Potter büyüleri nasıl yapılır” diye bir araştırmaya girdiyseniz korkmayın yalnız değilsiniz. Küçükken izlediğinizde “Harry Potter büyüleri gerçek mi” sorusunun cevabını araştırmanızı bile anlayışla karşılıyoruz. Sizleri Harry Potter’ın mistik havasına sürüklüyoruz ve “Harry Potter tüm büyüler” konusu açıyoruz. Asalarınızı çekin, hazırsanız başlıyoruz.

HARRY POTTER BÜYÜLERİ VE ANLAMLARI yüzyılda çağın en önemli 4 büyücüsü tarafından kurulan Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu, genç büyücülerin yetiştirilmesi için eğitim vermeye başlamıştır. Hogwarts Şatosu’nun görkemli yapısının altında Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw ve Salazar Slytherin’in soyadlarını taşıyan takımlar kurulmuştur. Bu takımlar kendi içerisinde rekabet halinde iken bir yandan da büyücülük sanatının inceliklerini öğrenmektedirler. “İngiltere’ye kadar gittik, Hogwarts’ı da bulamadık” diyen Harry Potter tutkunları için hikayede yer alan büyülerin isimlerini ve anlamlarını öğrendik. Karşınızda Harry Potter en güçlü büyüler... ABERTON Üst düzey de kilit açma büyüsüdür. Alohomora büyüsünün işe yaramadığı zaman kullanılır, Alohomora büyüsünden daha güçlüdür. Fantastik Canavarlar Nelerdir Nerelerde Bulunurlar filmi ve senaryo kitabında yer alır. ABSORDE PROTEGUM Seride yer alan en büyük ve güçlü korunma büyüsüdür. Kalkan büyüsü olarak da bilinir ve düzgün bir şekilde uygulanmasını öğrenmek yıllarca sürer. Büyünün yapılışı oldukça risklidir. Doğru uygulanmadığında ya da büyücünün gücü yetmediğinde geri teperek onu öldürebilir. ACCİO Harry Potter serisinin en bilinine büyüleri arasındadır. Hatta filmleri izledikten sonra çoğu kişi “accio büyüsü nedir” sorusunun yanıtını araştırmaya başlar. Accio, büyücünün büyüyü söylemesinden sonra istediği nesneyi yanına getirmesine yardımcı olur. Harry bu büyüyle 3 Büyücü Turnuvası'nda süpürgesini çok uzaklardan çağırabilmiştir. AGUMENTİ Basit ve oldukça işlevsel bir büyüdür. Kullanım alanı oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle seride yalnızca 1-2 kez kullanılmıştır. Asadan su çıkartma büyüsü olarak bilinmektedir. ALARTE ASCENDAREV Asanın doğrultulduğu nesneyi fırlatmaya yarayan büyüdür. Hedefin düzgün olarak seçilmemesi halinde büyük bir tehlike yaratabilmektedir.

ALOHOMORA Kapalı ve girilmemiş odaların gizemini çözmeye yardımcı olan kilit açma büyüsüdür. Güçlü ve etkili büyüler arasında yer almaktadır. ANTONİN DOLOHOV’UN BÜYÜSÜ Yalnızca Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı kitabında yer almıştır. Sesi kısık olarak bilinen Antonin Dolohov karakterinin yaptığı bu büyünün gerçek adı tam olarak bilinmemektedir. Bu büyüde asa bir tür kesme işareti çizer ve mor bir alev dışarı çıkar. İç organlara büyük zarar veren bu büyünün dış görüntüye herhangi bir hasarı söz konusu olmaz. APARECİUM Görünmez mürekkebin gizemini açığa çıkartmaktadır. Bu büyü sayesinde görünmez mürekkeple yazılan yazılar bir anda gözle görülür hale gelmektedir. APULOSAYONİ Mürekkep, parşömen ve tüy kalemi üzerinde etkilidir. Bu büyü sayesinde kişinin söyledikleri kendiliğinden parşömene yazılmaktadır. ARESTO MOMENTUM Momentumu doğrudan azaltmaya yöneliktir. Biri yüksek bir yerden düşerken uygulanırsa hızı azaltarak kişinin yaralanmasını önlemeye yardımcı olmaktadır. Dumbledore Harry Potter’ın 3. yılındaki Quidditch maçında Ruh Emiciler nedeniyle süpürgesinden düşerken yapılmıştır. Aynı şekilde Hermione bunu Bellatrix'in kasasına giderken araçtan düştükleri bölümde yapmıştır.

AVADA KEDAVRA Kişiyi doğrudan öldüren tek lanettir ve karşı büyüsü yoktur. Uygulanması yasak olan ve cezası çok ağır olan 3 Affedilmez Lanetten biri olmakla birlikte bu lanetten sağ çıkabilen tek kişi Harry Potter'dır. Bu laneti en çok Lord Voldemort ve Ölüm Yiyenler kullanmaktadır..Sihir, isabet ettiği kişiyi öldürmesiyle ünlüdür. Bu büyünün olduğu sahnelerde yeşil bir ışık ortaya çıkmaktadır ve göğü yararcasına yüksek bir hışırtı sesi duyulmaktadır. son kitapta adı geçen Mürver Asa ile yapılırsa çok daha tehlikeli olmaktadır. Harry Potter’ın anne ve babası bu büyü ile ölmüştür ve dünya üzerinden bu lanetten sağ kalan tek kişi Harry Potter’dır. Alnındaki şimşek şeklindeki yara izi de bu büyüden kendisine kalan bir nişanedir. 2.Büyücü Savaşı'nın sonunda Lord Voldemort Harry'yi öldürmek için bu laneti uygulamış, ancak asası laneti Harry'ye uygulamayı reddedince lanet ters tepmiş ve Harry'nin Expelliarmus Büyüsü sayesinde kendi lanetinin hedefi olarak ölmüştür. Orijini Aramiceden gelen avhadda kedhavhra "Bu kelime gibi kaybol" demektir. Avada Kedavra kelimesindeki Kedavra kadavradan gelmektedir ve büyünün anlamı kadavraya (ceset) çevir'dir.

BOMBARDA MAXİMA Güçlü ve yıkıcı bir patlamaya neden olan büyüdür. Profesör Dolores Umbridge, Dumbledore'un Ordusu'nun çalıştığı yeri bulabilmek için bu büyüyü kullanmıştır. BRACKİUM EMENDO Kişinin kırılan kolunu düzeltmeye yarayan bir büyüdür. Ancak dikkatli ve konsantrasyonu yüksek bir şekilde yapılmadığında kişinin kemiklerini tamamen yok edebilir. Hatta daha büyük hasarlara da neden olabilmektedir. COLLOPORTUS Odayı mühürleyen büyüdür. Mühürlendikten sonra dışarıdan Alohomara büyüsü uygulanarak açılmaz. Yalnızca içeriden açılma yetkisine sahiptir. CONJUNCTİVİTİS Bu büyü direkt olarak göz hedef alındığında görünüşü bulanıklaştırır. Ejderha ve devlerde uygulandığında ise onları etkisiz hale getirir. Dev örümceklerin karın boşluğundan vurulması sonucunda ise örümceği sersemletir. CRUCİATUS LANETİ Bu büyüyü bir insan üzerine kullan büyücü ömür boyu Azkaban’da tutuklu olarak kalır. Sihir Bakanlığı tarafından yasaklanan büyüler arasında yer alır çünkü bu büyük aslında bir işkence lanetidir. Büyünün etkisindeki kişi yuvarlanarak kasılmaya başlar. Kemikleri sıkıştırılmış gibi büyük acılar çeker ve gözleri yuvalarında döner. Lanetlenen kişi adeta acıdan çıldıracak hale gelir. Harry Potter Ve Ölüm Yadigarları kitabında bir Ölüm Yiyen'in Minerva McGonagall'a tükürmesi üzerine Harry tarafından o Ölüm Yiyen'e uygulanmıştır. 7. Kitapta Bellatrix Lestrange bu laneti Hermione Granger'ı sorgularken Hermione'ye karşı kullanmıştır. 3 Affedilmez Lanet’ten ikincisidir.

ÇÖZÜL Filmlerin Türkçe dublajında sersemlet olarak çevrilmiştir. Petrificus Totalus büyüsünün etkisinde olan büyücü ya da cadıları ayıltmak için kullanılır. DENSAUGEO Komik görüntüler yaratan eğlencli bir büyüdür. Uygulanan kişinin öndeki iki dişinin çok hızlı bir şekilde büyümesine neden olur. DUXENPİLLİA Bir tür koruma büyülerini kıran özel bir sihirdir. Salvio Hexia, Protego tatalum, Repello Muggletum, Muffliato, Absorge Protegum gibi bütün koruma büyülerini kırar ve bu bölgeye bir daha asla koruma büyüleri yapılamaz. Sadece Mürver Asa ile yapılan bu özel büyü yanlış yapıldığında ya da kurallara uyulmadığında büyücüyü öldürür. EVERTE STATUM Listemizde şimdi de bir başka eğlenceli büyü yerini alıyor. Bu büyü aslında tamamen düşmanı sersemletmek için uygulanan basit bir sihirdir. Uygulanan kişinin fırlatılmasıyla birlikte havada taklalar atmasına neden olur. EXPECTO PATRONUM Harry Potter serisinin en çok duyulan ve bilinen büyüleri arasında yer alır. Acımaz Ruh Emicilere karşı kalkan yaratan bu büyünün etkili olması için mutlu bir anıya odaklanılması ve büyünün kalkması istenene kadar dikkatin büyüden uzaklaşmaması gerekir.

EXPALLİARMUS Büyücüler arasında gerçekleşen düelloların en etkili büyüsüdür. Bu büyünün sonunda griye yakın açık beyaz bir şimşek ortaya çıkar ve ışık belirir. Bu büyü karşıdaki kişiyi silahsız hale getirmeye yönelik olarak doğrudan asaya yapılır. Harry Potter, Lord Voldemort'u bu büyüyle yenmiştir. FİDELİUS Gizlenme büyüsüdür. Oldukça güçlü ve yapımı zor bir büyü olması nedeniyle dikkat gerektirir. Fidelius büyüsünü yapan kişinin yanında bir sır tutucusu belirir ve sır tutucusu konuşmadığı sürece kimse bu büyünün varlığından haberdar olamaz. FURNUNCULUS Yapılan kişinin yüzünde büyük çıbanlar çıkmasına neden olan büyü aslında tamamen etkisizdir. Zaman geçtikçe oluşan çıbanlar kendiliğinden yok olmaya başlar. HOMENUM REVELİO Ses dinlemeye yarayan bir büyüdür. Sessiz bir ortamda dahi uygulandığında herhangi bir yerde gizlice dinleyen bir casusu hemen açığa çıkartır. HORTKULUK Karanlık bir büyüdür. Yapan kişi güölü bir lanetle birini öldürdüğünde devreye girer ve öldürülen kişinin ruhunun bir parçasını bir eşyaya yerleştirir. Kişi hortkulukları yok edilmeden tam anlamıyla ölmez. Hikaye boyunca ikiden fazla hortkuluk yapabilen tek kişi Tom Marvolo Riddle’dır. (Voldemort)

IMPERİO Uygulaması Sihir Bakanlığı tarafından yasaklanan 3 Affedilmez Lanet’ten üçüncüsüdür. Bu laneti başka bir kişiye uygulayan büyücü ömür boyunca Azkaban’da ceza çeker. Lanet uygulanan kişinin üzerinde bir çeşit uyuşturma etkisi yaratır ve beyin işlevini kaybeder. Düşünme yetisini donduran bu lanete maruz kalan kişi yalnızca büyüyü yapanın direktiflerini birebir yerine getirir. IMPRACTRA Çok tehlikeli ve güçlü bir lanettir. Engellenmesi ve karşı atak olarak savunma geliştirilmesi neredeyse imkansızdır. Uygulanan kişinin doğrudan iç organlarına zarar verir ve vücutta keskin bir yara izi bırakır. Aynı asa türünden kişilerin bunları birbirine uygulaması halinde ise sonuç tam bir faciaya neden olur. KURKARANANAZYUM Düzenbazlık Yasası’nın bozan büyücüler bu sihirle cezalandırılır. Ceza yüzünden büyüleri ters teper, sürekli şakacı bir ruh halinde olurlar ve çoğu şeyi unuturlar. Hatta bir süre sonra gülmekten süpürge kullanmama noktasına gelirler. LANGLOCK Dİl bağlama büyüsü olan Dilkilit Laneti ile aynı özellikleri gösterir. Ancak bu lanete göre biraz daha az tehlikelidir. Severus Sanpe tarafından bulunan büyünün etkisiyle kurbanın dili damağına yapışır.

LUMOS Harry Potter ışık büyüsü olarak da anılan Lumos, ilk olarak Harry Potter ve Sırlar Odası hikayesinde kullanmıştır. Genellikle karanlık ortamlarda tercih edilen bu büyü ile asadan bir ışık çıkar ve ortam bir anda aydınlanır. Karşı büyüsü olan Nox ile ışık söndürülebilir. Lumos kelimesi, Latince ışık anlamına gelen lumen kelimesinden gelmektedir. MUFFLİATO Büyünün hedefindeki kişi ya da kişilerin kulaklarını çınlatan lanettir. Çınlama sesinin dayanılmayacak bir noktaya gelmesi durumunda ise lanetlenen kişi kendisini öldürmeye karar vermektedir. MOLLİORE Yastıklama büyüsüdür. Aslında can simidi mantığında olan bu büyü sayesinde yüksek düşüşler daha güvenlikli bir hale gelir. Harry Potter Ve Lanetli Çocuk Kitabında Scorpius Malfoy ve Albus Potter Hogwarts Expresinden atlarken kullanır. OBLİVİATE Kişinin hafızasını değiştiren ya da tamamen silen etkili bir büyüdür. Oblivate büyüsü doğrudan kişilerin anı üzerinde etkilidir. 7. kitapta Hermione annesine ve babasına uygulamıştır. PARTİS TEMPORUS Yalnızca tecrübeli ve yetkin büyücülerin yapabileceği oldukça güçlü bir ateş büyüsüdür. Uygulanan kişinin etrafında bir ateş çemberi oluşturarak koruma sağlar. 6. filmde Dumbledore inferilerden bu büyü ile korunmuştur.