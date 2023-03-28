Harry Styles ile sokaklarda öpüşürken yakalanmıştı! Emily Ratajkowski erkekler hakkında bakın ne dedi

Emily Ratajkowski arkadaşı Olivia Wilde'in yeni ayrıldığı Harry Styles ile sokaklarda ateşli şekilde öpüşürken yakalandı.

Tokyo sokaklarında görüntülenen Harry Styles ve Emily Ratajkowski'nin etraftakilere aldırış etmeden öpüşmeye başladığı o anlar, dikkatlerden kaçmadı.

Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği Sebastian Bear-McClard'dan ihanet nedeniyle boşanmaya karar vermişti. Boşanma sonrası aşk hayatıyla gündeme gelen model Olivia'nın fanlarının tepkisini görmeye başladı.

Sosyal medyada gündem olan model son olarak da erkeklere dair yaptığı yorumla dikkat çekti.

Güzel model öpüşme haberiyle gündemdeyken romantik ilişkiler söz konusu olduğunda erkekleri cinsel organlarıyla düşündüklerini söyledi.



