Delilah Belle Hamlin transparan elbisesiyle olay oldu! Sütyen giymedi

iHeartRadio Müzik Ödülleri 2023 kırmızı halısında ünlü isimler şov yaptı.

Pek çok ünlünün katıldığı gecede ABD'li TV sunucusu ve aktrist Lisa Rinna ile ünlü Amerikan aktör Harry Hamlin'İn kızları Delilah Belle Hamlin'in Delilah Belle Hamlin'e bir bakan bir daha baktı.

Bordo bir elbise seçen Hamlin transparan elbisenin altına yalnızca iç çamaşırı giydi. Sütyen giymeyen genç isim gecede oldukça dikkat çekiciydi.

Hamlin, kolsuz bordo balıkçı yaka stilinin altına sadece siyah bir tanga giyerek sütyensiz kaldı.



