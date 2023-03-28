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Delilah Belle Hamlin transparan elbisesiyle olay oldu! Sütyen giymedi

28.03.2023 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın 24 yaşındaki model kızı Delilah Belle Hamlin ödül gecesinde oldukça iddialıydı... iHeartRadio Müzik Ödülleri gecesine transparan elbisesiyle gelen ünlü isim sütyen giymedi ve göğüslerini de sergilemekten çekinmedi.

Delilah Belle Hamlin transparan elbisesiyle olay oldu! Sütyen giymedi

iHeartRadio Müzik Ödülleri 2023 kırmızı halısında ünlü isimler şov yaptı.

Pek çok ünlünün katıldığı gecede ABD'li TV sunucusu ve aktrist Lisa Rinna ile ünlü Amerikan aktör Harry Hamlin'İn kızları Delilah Belle Hamlin'in Delilah Belle Hamlin'e bir bakan bir daha baktı.

Bordo bir elbise seçen Hamlin transparan elbisenin altına yalnızca iç çamaşırı giydi. Sütyen giymeyen genç isim gecede oldukça dikkat çekiciydi.

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Hamlin, kolsuz bordo balıkçı yaka stilinin altına sadece siyah bir tanga giyerek sütyensiz kaldı.

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