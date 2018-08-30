Harun Tekin 2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'de

Bursaspor Başkanı Ali Ay dün öğle saatlerinde Fenerbahçe ile Harun Tekin transferi için prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Anlaşmaya göre sarı-lacivertliler, Bursaspor'a 2 milyon Euro bonservis ödeyecek, Harun ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Oyuncunun yıllık ücretinin ise 1.5 milyon Euro olacağı belirtildi. 29 yaşındaki milli kalecinin bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Harun Tekin'in ardından Fenerbahçe'de kaleci sayısı 4'e çıktı. Volkan Demirel ve Kameni'nin ardından Berke Özer ve Harun Tekin'in gelişiyle bu bölgede bir şişkinlik oluştu.

Fenerbahçe, transfer sezonunun sonuna kadar Kameni'yi elden çıkarmak için yoğun çaba harcıyor ancak Kamerunlu kaleci Fransa'dan gelen tekliflere rağmen ayrılığa sıcak bakmıyor.

(SABAH)

