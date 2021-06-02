SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Harun Tekin, Adana Demirspor'a gidiyor

Harun Tekin, Adana Demirspor'a gidiyor

02.06.2021 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Harun Tekin ile büyük ölçüde anlaştı.

Harun Tekin, Adana Demirspor'a gidiyor

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesi sona eren Harun Tekin'in yeni adresi belli oluyor.

A Spor'un haberine göre; Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, Harun Tekin ile anlaşmaya vardı. Son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılacağı bildirildi.

Bu sezon Fenerbahçe'de 6 lig maçında forma giyen 31 yaşındaki file bekçisi 7 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapatmıştı. Harun Tekin, Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta ise 2 gole engel olamadı ve 1 maçta gole izin vermedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Adana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladıAdana Demirspor taraftarları, şampiyonluğu kutladı
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Harun Tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

'İlişki sırası' tartışması vahşetle bitmişti! Yeni gelişme

Erdoğan'ın TRT yayınında dikkat çeken saat detayı

Erdoğan'ın TRT yayınında dikkat çeken saat detayı

Trabzonspor'da Sörloth ve Hamsik sesleri

Trabzonspor'da Sörloth ve Hamsik sesleri

Cimbom'a çılgın transfer teklifi

Cimbom'a çılgın transfer teklifi

Gaziantep FK'da Güray Vural ile yollar ayrıldı

Gaziantep FK'da Güray Vural ile yollar ayrıldı

Çebi'den Abdullah Avcı'ya mesaj

Çebi'den Abdullah Avcı'ya mesaj

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Salih Uçan'ın son paylaşımı çok konuşuldu

Süper Lig devinden yılın bombası!

Süper Lig devinden yılın bombası!

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Tüm dünya bu kazayı konuşuyor! Hayatını kaybetti...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.