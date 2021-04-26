Harun Tekin Fenerbahçelileri çıldırttı!

Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında sebebiyet verdiği penaltıyı kurtararak 2-1'lik galibiyete katkıda bulunan Harun Tekin dün de maçın kritik isimlerinden birisi oldu.

Kasımpaşa'nın 21'de Hajradinovic'le bulduğu golde hatalı pasla adeta golü ikram eden tecrübeli file bekçisi, 2014-2015'ten bu yana ligde Muslera (17) ve Volkan Babacan'dan (15) sonra 13'le en fazla gole sebep olan 3. kaleci oldu.

90'DA KRİTİK KURTARIŞ

Tecrübeli eldiven 77'de bir kritik hata daha yaptı. Ceza sahası içinde Hajradinovic'i düşüren 31 yaşındaki kaleci, köşeyi tahmin etmesine rağmen penaltıyı kurtaramadı. Deneyimli file bekçisi 90'da ise Kanarya'yı ipten aldı. Luckassen'in sert kafa vuruşunda topu güçlükle kornere tokatladı. 90+7'de de Harun kalesini terk etti, Varga'nın uzaklardan şutu farklı şekilde auta çıktı, maç 3-2 sonuçlandı.

