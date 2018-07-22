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Harun Tekin için Beşiktaş ve Galatasaray açıklaması!

BURSASPOR HABERLERİ  | 22.07.2018 22:06 | Son Güncelleme

Bursaspor Başkanı Ali Ay, kaleci Harun Tekin'in transferiyle ilgili konuştu. Ali Ay, "Beşiktaş'tan bize teklif gelmedi. Galatasaray 2 yıllık kiralama teklif etmişti. Beklentilerimizi karşılamadı" diye konuştu.

Harun Tekin için Beşiktaş ve Galatasaray açıklaması!

Harun Tekin'in Beşiktaş'a transfer olacağı iddiaları ile ilgili olarak BeIN SPORTS'a konuşan Ali Ay, "Şu ana kadar bize Beşiktaş'tan Harun Tekin için bir teklif gelmedi. Harun'un menajerleriyle konuşuluyor. Galatasaray'dan daha önce bir teklif gelmişti. Teklif gelsin, sonra değerlendireceğiz. Olabilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

'Harun Tekin için takas düşünmüyoruz' diyen Ali Ay, "Galatasaray'ın 2 sene kiralama teklifi olmuştu. Beklentilerimizi karşılamadı ama onlardan da teklif gelebilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
harun tekin Beşiktaş Galatasaray Bursaspor

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