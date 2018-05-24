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Harun Tekin Milli Takım'a davet edildi

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 24.05.2018 11:07 | Son Güncelleme

Bursaspor kalecisi Harun Tekin, A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Harun Tekin Milli Takım'a davet edildi

Bursaspor kalecisi Harun Tekin, A Milli Takım'ın özel maçlar için Riva'da toplanan aday kadrosuna davet edildi. Bu sezon ligde 31 maçta forma giyen file bekçisi, öğleden sonra A Milli Takım kampına dâhil olac

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