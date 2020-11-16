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Harun Tekin ne zaman sahalara dönecek?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.11.2020 14:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, bugün sabah saatlerinde ameliyat edildi. Harun Tekin'in 1 gece hastanede kalacağı, 3 hafta sonra ise maske ile antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Harun Tekin ne zaman sahalara dönecek?

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli kalecisi Harun Tekin'in dün Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırıldı.

Sabah saatlerinde ameliyat edilen ve parçalı kırıkların stabile edildiği tecrübeli kalecinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Başarılı bir operasyon geçiren Harun Tekin'in 1 gece hastanede kalacağı, 3 hafta sonra ise maske ile antrenmanlara başlayacağı bildirildi.

Öte yandan koronavirüs pandemisi sebebiyle takım arkadaşları ziyaretlerini online görüntülü olarak gerçekleştiriyor.

DHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
GEÇMİŞ OLSUN HARUN ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN......34-FB-1907
NAZAR VAR KARDEŞİMİZDE
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