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Harun Tekin ve Papiss Cisse'ye Süper Lig'den talip var

24.05.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de gözden düşen Harun Tekin ve Papiss Cisse'ye Süper Lig'den talip çıktı.

Harun Tekin ve Papiss Cisse'ye Süper Lig'den talip var

Kaleci Altay Bayındır'ın yaşadığı sakatlık sonrasında sezonun son haftalarında kaleye geçen Harun Tekin ile Erol Bulut'un sezon başında ısrarlı talebi üzerine alınan Papiss Cisse'ye teklifler gelmeye başladı.

Yeni dönemde takımda süre alma şansları çok düşük gözüken bu ikiliyle Süper Lig'in yeni takımları Giresunspor ve Adana Demirspor'un ilgilendiği bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup şampiyon olarak tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e yükselmeyi başaran Manisa FK da Cisse'ye talip oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Harun Tekin
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
HARUN, CİSSE, TİAM, SAMATA, FERDİ, GÖKHAN GİBİLERE TALİP OLUYORSA BEDELSİZ VERSİNLER.. HİÇ OLMAZSA TARAFTARIN HABİRE MİDESİNİ BULANDIRIP BOŞA PARA ALMAMIŞ OLURLAR..

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