Hasadı tam 3 ay sürüyor! Dalından koptuğu an tükeniyor

Mersin’in Mut ilçesinde baharın en sevilen lezzetlerinden biri olan yeşil erikte hasat heyecanı başladı. Örtü altı üretim sayesinde sezona erken giren erikler, ilk günlerde yüksek fiyatıyla dikkat çekti. Sezonun ilk ürünleri kilogramı 4 bin liradan alıcı bulurken, hasadın yaygınlaşmasıyla birlikte fiyatlar kısa sürede 2 bin lira seviyelerine geriledi.

Gökçen Kökden

Kıravğa Mahallesi’nde seralarda yetiştirilen erkenci erikler, hem üreticinin yüzünü güldürdü hem de pazarda yoğun ilgi gördü. Bölgedeki üreticiler, erkencilik avantajı sayesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da iç piyasanın yanı sıra ihracatta da önemli bir hareketlilik bekliyor.

MUT ERİĞİ ÜRETİMDE ÖNE ÇIKIYOR

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Mut’un Türkiye’de yeşil erik üretiminin merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kayısı, incir ve zeytinle birlikte eriğin de bölge ekonomisinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Şubat ortasında başlayan hasadın yaklaşık üç ay sürdüğünü ifade eden Karadağ, örtü altı üretimin ardından açık alanda da hasadın devam edeceğini söyledi.

Mut Göksu Kooperatifi Başkanı Salih Tekin ise Kıravğa can eriğinin üreticiler için önemli bir gelir kapısı olduğuna dikkat çekti. Bölgede yaklaşık 115 dönümlük alanda üretim yapıldığını belirten Tekin, bu sezon örtü altında yaklaşık 115 tonluk rekolte beklendiğini dile getirdi.

FİYATLAR SEZONLA BİRLİKTE GERİLEDİ

Sezona oldukça yüksek fiyatlarla başlayan yeşil erik, hasadın artmasıyla birlikte daha ulaşılabilir hale geldi. İlk günlerde 4-5 bin lira seviyesinde olan kilogram fiyatı, piyasaya ürün girişinin artmasıyla 2 bin lira bandına kadar düştü. Önümüzdeki günlerde açık alan hasadının başlamasıyla birlikte fiyatların daha da dengelenmesi bekleniyor.

YEŞİL ERİĞİN FAYDALARI NELER?

Sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da dikkat çeken yeşil erik, özellikle mevsim geçişlerinde sıkça tercih ediliyor.

Bağışıklığı destekler. İçerdiği C vitamini sayesinde vücudun hastalıklara karşı direncini artırır

Sindirim sistemine yardımcı olur. Lifli yapısı sayesinde bağırsakların daha düzenli çalışmasını destekler

Ödem atmaya yardımcı olur. Vücuttaki fazla suyun atılmasına katkı sağlayabilir

Cilt sağlığını destekler. Antioksidan içeriği sayesinde cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur

İştah kontrolüne katkı sağlar. Ekşi tadı sayesinde aşırı yeme isteğini azaltabilir

Mut eriği, hem sofralara baharın tazeliğini getiriyor hem de sağlıklı bir atıştırmalık olarak öne çıkıyor. Erkenci üretim avantajıyla dikkat çeken bu özel lezzet, önümüzdeki haftalarda daha geniş kitlelere ulaşmaya hazırlanıyor.

