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Hasadı tamamlandı, fiyatı belli oldu! Kilosu 7 bin TL'den satılacak

2026-2027 sezonu hasadı tamamlanan dünyaca ünlü Anzer balında olumsuz hava şartları nedeniyle rekoltede düşüş yaşanırken, tescilli Anzer balının kilogram fiyatı 7 bin TL olarak belirlendi.

Hasadı tamamlandı, fiyatı belli oldu! Kilosu 7 bin TL'den satılacak
Gökçen Kökden

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Ballıköy Yaylası'nda üretilen ve şifa kaynağı olarak bilinen dünyaca ünlü coğrafi işaretli Anzer balında sağım dönemi sona erdi.

Hasadın ardından toplanan ballar, tahlil işlemleri için Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'ne gönderilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Kooperatif yetkilileri koordinesinde üreticilerden teslim alınmaya başlandı. Yeni sezon hasat süreci ve rekolte durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, yaylada havaların soğuk seyretmesi nedeniyle verimde düşüş yaşandığını ifade etti.

Hasadı tamamlandı, fiyatı belli oldu! Kilosu 7 bin TL den satılacak 1

Yaklaşık 2 ay sonra yeni sezon Anzer Balları'nın satışa çıkacağını ifade eden Deniz, "2026-2027 sezonu için Anzer balı hasat işlemlerimiz tamamlanmıştır. Anzer Ballıköy Yaylası'nda bu sene havaların soğuk gitmesi sebebiyle rekolte ve verim oranında bir düşüklük olduğu gözlenmektedir. Şu anda ballarımız üreticiden alınma aşamasında. Ürünler Tarım İl Müdürlüğü denetiminde üreticilerimizden alındıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'ne gönderilecektir. Takriben 1,5 ila 2 ay sonra tahlilleri tamamlanan Anzer ballarımızın satışına başlanacaktır" dedi.

KİLOSU 7 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

Merakla beklenen yeni sezon bal fiyatlarını da duyuran Deniz, "1 kilogram Anzer balının fiyatı 7 bin TL olarak belirlenmiştir. Yarım kilogramlık kavanozlarımız 3 bin 500 TL, 250 gramlık Anzer balı fiyatımız ise 2 bin TL olarak satışa sunulacaktır" şeklinde konuştu.

SAHTE VE TAKLİT ÜRÜNLERE DİKKAT

Tüketicileri piyasadaki taklit ürünler konusunda uyaran Başkan Muzaffer Deniz, "Tüketicilerimizden özellikle rica ediyoruz; lütfen hakiki gerçek Anzer balı alsınlar. Piyasada Anzer menşeli olmayan ballar, kooperatif isimleri dahi taklit edilerek sahte olarak 'Anzer balı' adı altında satılmaktadır. Kesinlikle coğrafi işaretli bal dışında hiçbir yerden ürün almasınlar. Vatandaşlarımız internet üzerinden kooperatifimizin resmi sitesine ulaşarak coğrafi logolu, sertifikalı ve karekodlu (QR kodlu) tescilli gerçek Anzer balını güvenle temin edebilirler" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rize Anzer balı
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