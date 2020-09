Hasan A. Özkan "En Güçlü" CEO’lar arasında

Ekonomist Dergisi, Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan’ı Türkiye’nin ‘40 Yaş Altı En Güçlü Genç CEO’ları arasında gösterdi.

Ekonomist Dergisi, 40 yaş altı CEO’ların görev aldığı şirketleri mercek altına aldı. Şirketleri farklı parametrelerle değerlendiren Ekonomist, Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan’ı ‘Türkiye’nin En Güçlü Genç CEO’ları arasında gösterdi. Sunar şirketlerinden sadece Elita Gıda’nın verileriyle yapılan değerlendirmede Özkan, Türkiye’nin En Güçlü 13’üncü Genç CEO’su oldu.

Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, Türkiye’nin en başarılı şirketlerinin değerlendirildiği araştırmaya ‘Sunar’ adını yazdırdığı için mutluluk duyduğunu söyledi.

Sunar Şirketler Grubu’nun yarım asıra yaklaşan deneyimine, insan kaynağı, teknoloji ve sürdürülebilir üretim anlayışı geliştirerek zenginleştirdiklerini belirten Özkan, “Türkiye’nin tarımsal ürünlerini değerlendirerek çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylı Ar-Ge Merkezimiz her alanda başta ülkemizin ithal ettiği ürünler olmak üzere daha yüksek katma değer için aralıksız çalışıyor. Devletimizin ‘stratejik yatırım’ olarak belgelendirdiği tüm yatırımlarımızdan elde edilen ürünler, her kıtada alıcı bulurken Türkiye’ye döviz kazandırıyor olmanın hazzını yaşıyoruz. TÜBİTAK’la yürüttüğümüz projelerle ithalatı ikame eden birçok yeni ürünü farklı sektörlere ara mamül ya da hammadde olarak sunmaya devam edeceğiz. Başarı listelerinin daha üst seviyelerinde yer almak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda küresel aktör olmak, ülkemize değer katmak için daha çok çalışacağız” dedi.

CEO’lar gençleşiyor

Ekonomist Dergisi, araştırmayla ilgili yaptığı haberde dünya genelinde CEO yaşının 60’lardan 50’lere, son 10 yılda ise 40’lara kadar indiğini yazdı. Gençleşmeyi girişim ekosistemi ve dijitalleşmedeki değişime bağlayan Ekonomist, genç CEO’ların Y ve Z kuşağı tüketicilerinin nabzının daha iyi tuttuklarına vurgu yaptı. Dergi, “Teknolojiye yakınlıkları, şeffaflığı benimsemeleri, çevik hareket ederek hızlı karar almaları ve yeniliklere açık olmaları genç CEO’ların başarı sırrı” diye yazdı.