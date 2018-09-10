Hasan Ali Kaldırım çalıştığı hocaların vazgeçilmezi oluyor

2012'de geldiği Fenerbahçe'de 7'nci sezonuna başlayan Hasan Ali Kaldırım, özellikle son 3 sezondur sol bekin önemli bir savunucusu oldu. Taraftarın gözünde oynadığı sol bek mevkiinde yetersiz olarak görülen ancak hocalarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Hasan Ali Kaldırım, hem Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu hem de milli takım hocası Mircea Lucescu'nun vazgeçilmezleri arasında yer aldı. Daha önce Pereira, Advocaat ve Aykut Kocaman'ın sürekli forma verdiği tecrübeli futbolcu bu sezon da Cocu'nun sol beke yazdığı ilk isim. 11 transfer yapan Fenerbahçe'de sağ ve sol beke oyuncu alınmamasından da Hollandalı teknik adamın Hasan Ali Kaldırım'a güvendiği gözler önüne seriliyor.

Taraftarların zaman zaman protesto ettiği zaman zaman ise tribünlere çağırarak büyük destek verdiği Hasan Ali Kaldırım, oynanan ve kaybedilen son maç olan Kayseri maçı öncesinde yine taraftarlar tarafından büyük bir sevgi gösterisi ile karşı karşıya kalmış ve morali yerine gelmişti. Maç sonrası ise Cocu'nun soyunma odasında tüm takıma konuşma yaptığı gibi Hasan Ali ile de kısa bir diyalog kurduğu ve eleştirilere takılmamasını söylediği ayrıca kendisinden memnun olduğunu ifade ettiği öğrenildi.