Hasan Ali Kaldırım'dan derbi öncesi 'muz' göndermesi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilirken tansiyonun gergin olduğu anlarda Hasan Ali Kaldırım'ın muz yerken görüntüleri dikkat çekmişti.
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafın ardından Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş ile oynanması planlanan maç öncesinde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Hasan Ali Kaldırım, sosyal medya hesabından muz yediği bir fotoğraf paylaşırken ''Muz iyidir'' paylaşımı yaptı.
Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!
Ryan Babel'den Fenerbahçe'ye 'maç' göndermesi!
İspanyol basını Emre Mor'un Galatasaray'a geleceğini iddia etti
Mehmet Demirkol: Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarımı ayırırdım
Galatasaray'dan Donk ve Mariano'nun durumu hakkında açıklama
Luis Nani'den F.Bahçeliler'i heyecanlandıran paylaşım!
Okuyucu Yorumları 7 yorum