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Hasan Ali Kaldırım'dan derbi öncesi 'muz' göndermesi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.05.2018 20:36 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sol beki Hasan Ali Kaldırım, sosyal medya hesabından muz yediği bir fotoğrafı paylaşarak olaylı geçen derbiye göndermede bulundu.

Hasan Ali Kaldırım'dan derbi öncesi 'muz' göndermesi!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilirken tansiyonun gergin olduğu anlarda Hasan Ali Kaldırım'ın muz yerken görüntüleri dikkat çekmişti.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğrafın ardından Hasan Ali Kaldırım, Beşiktaş ile oynanması planlanan maç öncesinde sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Hasan Ali Kaldırım, sosyal medya hesabından muz yediği bir fotoğraf paylaşırken ''Muz iyidir'' paylaşımı yaptı.

hasan-ali

031525367642


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Anahtar Kelimeler:
hasan ali kaldırım Fenerbahçe

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Takım
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
3 tane sahtekar trabzonlu koskoca besıktası esır almıslar. kendı ıhtırasları . içlerındekı fener acısı ve dusmanlığı ıle hareket ederek besıktası batağa suruklemektedırler. 2. baskanları ahmet nur .tolga ve senol sun. uzun vadede cok zararlı çıkacaklar bakın takıp edın gorun. sahtekarlıkla kım kazanmıs kı bunlar kazanacak. kendılerını çok kurnaz sanan tatlı su kurLAZları bunlar.saygılarımla,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Marcelo ve Kurzawa’yı gördükçe sana sol bek demeye utanıyorum Kaldırım mühendisi.
Potasyum eksikliğinin ardına sığınarak kendini küçültüyor yazık...
ne beklenirki zaten bu akıl fukaralarından
muz yemek için milyonlar alan topçu
bu fener takımında yönetiminde teknik heyetinde oyuncularında tek onurlu bir adam çıkmadı çıkmayacak
Atatürk'ün tarifinde belirttiği "Ahlaklı sporcu" tipi değil herhalde bu adam.
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