SPOR

Hasan Ali Kaldırım'ın başarılı performansının sırrı ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.09.2018 09:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş karşısında gösterdiği performansla takdir toplayan Hasan Ali Kaldırım'ın başarısının sırrı ortaya çıktı. Yazı Mykonos’ta gittiği kampta çalışarak geçiren Fenerbahçeli sol bek, günü asla tek idmanla tamamlamıyor. Alkolden uzak duruyor, kilosuna çok dikkat ediyor ve İspanyolcasını geliştiriyor. İşte tüm detaylar...

Hasan Ali Kaldırım'ın başarılı performansının sırrı ortaya çıktı

F.Bahçe'de Beşiktaş derbisinin yıldızı olarak gösterilen Hasan Ali Kaldırım, performansıyla istikrar abidesi oldu. Başarılı sol bekin yaz döneminden bu yana yaptıkları, yakaladığı çıkışın tesadüf olmadığını gösteriyor.

İşte, Hasan Ali'nin yükselişindeki sır:

  • Yazın menajerlik şirketinin Mykonos'ta düzenlediği kampa katıldı. Kampta Alman futbolcular Max Meyer ve Kevin Trapp, Kamerunlu Choupo-Moting gibi isimlerle hem tatil hem kamp yaptı.

  • Tek idman olan günlerde kendisi özel program uygulayıp ikinci bir çalışmayı mutlaka yapıyor.

  • Sigara ve alkolden nefret ediyor. Favori içeceği limonlu zencefil çayı! Kilosuna ve yağ oranına çok dikkat ediyor.

  • Takım arkadaşlarıyla Almanca ve İngilizce konuşuyor ve İspanyol ca dersi alıyor.

LUCESCU İLE TEMASTA

  • A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu'nun vazgeçilmezi... Sık sık Lucescu ile telefonda görüşüyor.

  • Sosyal medya için profesyonel bir ekiple çalışıyor. Bu nedenle sanal alemdeki tepkilere şahit olmuyor.

MAAŞININ YÜZDE 1'İ ÇOCUKLARA GİDİYOR

Hasan Ali, İspanyol oyuncu Juan Mata önderliğinde başlayan "Common Goal" projesinin üyesi. Bu proje kapsamında maaşının yüzde 1'ini dünya çapında çocuklara yardım için harcıyor.

PARTNERKürtaj yaptırmak günah mı?Kürtaj yaptırmak günah mı?
Fenerbahçe Andre Ayew'in bonservisini istiyor!Fenerbahçe Andre Ayew'in bonservisini istiyor!
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararıAziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe hasan ali kaldırım

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Trump'ın basın toplantısına 'Bay Kürt' ve 'Suudi Kralı Süleyman' damga vurdu

Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

Dünyanın en büyük kuşu: Vorombe titan

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Leganes 2 - 1 Barcelona (La Liga)

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u kiralamak istediği iddia edildi!

Roma 4 - 0 Frosinone (İtalya Serie A)

Roma 4 - 0 Frosinone (İtalya Serie A)

27 yaşında futbolu bırakan Ryan Mason; kafasında 14 metal plaka, 28 vida ve 45 zımba olduğunu açıkladı!

27 yaşında futbolu bırakan Ryan Mason; kafasında 14 metal plaka, 28 vida ve 45 zımba olduğunu açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu kütük de adam oldu ya artık başka şok edici haber görmez bu gözler.
HAK3 böyle devam et herkesi şaşırt be mübarek.
Diğer Haberler
Hasan Ali Kaldırım'ın başarılı performansının sırrı ortaya çıktı

Hasan Ali Kaldırım'ın başarılı performansının sırrı ortaya çıktı

Fenerbahçe Andre Ayew'in bonservisini istiyor!

Fenerbahçe Andre Ayew'in bonservisini istiyor!

Aziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı

Aziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı

Fenerbahçeli taraftarlar Çaykur Rizespor maçının biletlerini bitirdi

Fenerbahçeli taraftarlar Çaykur Rizespor maçının biletlerini bitirdi

Soldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin ki beni satıyorsun?

Soldado'dan Comolli'ye: Sen kimsin ki beni satıyorsun?

Harun Tekin'den Ryan Babel itirafı

Harun Tekin'den Ryan Babel itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.