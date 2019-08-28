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Hasan Ali Kaldırım topsuz çalışmalara başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.08.2019 18:35 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlık durumu netlik kazandı. Milli futbolcu, özel programla çalışmalara başladı.

Hasan Ali Kaldırım topsuz çalışmalara başladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, topsuz çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Medipol Başakşehir karşılaşması sonrası takıma verilen iznin ardından Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen tecrübeli oyuncu, çalışmalarını özel program dahilinde sürdürdü.

Salonda ayağını hiç kullanmadan çalışan Hasan Ali, en az 3 hafta özel program dahilinde hazırlıklarına devam edecek.

Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli takımın sezon hazırlıkları kapsamında Bayern Münih ile yaptığı özel maçta sakatlanmıştı.

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Fenerbahçe hasan ali kaldırım

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