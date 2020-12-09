Hasan Ali Toptaş'a tepkiler çığ gibi... Hasan Ali Toptaş ne yaptı? Hasan Ali Toptaş yargılanacak mı?

Edebiyat dünyasının başlattığı ‘me too’ hareketi sosyal medyada çığ gibi büyümeye devam ediyor. Türk edebiyatının ünlü yazarlarından Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradıklarını iddia eden kadınların paylaşımları gün geçtikçe artıyor. Sivil toplum örgütleri ve kadın derneklerinin de katıldığı tepkiler kısa sürede gündem oldu. Ünlü yazar özür dilediğine dair paylaşım yapsa da tepkiler gelmeye devam ediyor. Peki Hasan Ali Toptaş yargılanacak mı?

TACİZ EDİLDİKLERİNİ İDDİA ETTİLER

Sosyal medyada Leyla isimli bir kadının attığı bir tweetle başlayan taciz iddiası bugün de gündem oldu. Leyla isimli bir hesap Toptaş’ın bir videosunu paylaşarak ifşa hareketini başlatan şu notu ekledi, “Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üzeri cis erkek edebiyatçı.” yazdı. Daha sonra tweetin altına onlarca kadın taciz iddialarını doğrulayan yorumlar yazdı. Taciz iddiasına ilişkin ünlü yazarlar Pelin Buzluk, Aslı Tohumcu ve Nermin Yıldırım da yaşadıklarını anlatınca tepkiler daha da büyüdü. Ünlü yazarlar birbirlerine “yalnız değilsin” diyerek kendilerini taciz eden yazarları ifşa etti.