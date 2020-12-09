Hasan Ali Toptaş'a tepkiler çığ gibi... Hasan Ali Toptaş ne yaptı? Hasan Ali Toptaş yargılanacak mı?

Edebiyat dünyasının başlattığı ‘me too’ hareketi sosyal medyada çığ gibi büyümeye devam ediyor. Türk edebiyatının ünlü yazarlarından Hasan Ali Toptaş tarafından tacize uğradıklarını iddia eden kadınların paylaşımları gün geçtikçe artıyor. Sivil toplum örgütleri ve kadın derneklerinin de katıldığı tepkiler kısa sürede gündem oldu. Ünlü yazar özür dilediğine dair paylaşım yapsa da tepkiler gelmeye devam ediyor. Peki Hasan Ali Toptaş yargılanacak mı?
Sosyal medyada Leyla isimli bir kadının attığı bir tweetle başlayan taciz iddiası bugün de gündem oldu. Leyla isimli bir hesap Toptaş’ın bir videosunu paylaşarak ifşa hareketini başlatan şu notu ekledi, “Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üzeri cis erkek edebiyatçı.” yazdı. Daha sonra tweetin altına onlarca kadın taciz iddialarını doğrulayan yorumlar yazdı. Taciz iddiasına ilişkin ünlü yazarlar Pelin Buzluk, Aslı Tohumcu ve Nermin Yıldırım da yaşadıklarını anlatınca tepkiler daha da büyüdü. Ünlü yazarlar birbirlerine “yalnız değilsin” diyerek kendilerini taciz eden yazarları ifşa etti.
Kısa sürede büyüyen dayanışmaya katılan ünlü yazar Aslı Tohumcu da kendisini taciz eden yazar Bora Abdo’yu ifşa etti: “Bora Abdo’nun adını vererek, Pelin Buzluk’un Hasan Ali Toptaş ifşasından cesaret alarak yani, yalnız olmadığımızı göstermek istedim. Kadınlar birbirinden güç alarak konuşuyor, daha da konuşacaklar belli.”
Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu'yu destekleyen Nermin Yıldırım ise, “Aslı, yaşadıklarını bana anlatmıştı. Başına geleni konuşma cesareti bulan kadınlar öyle hızlı itibarsızlaştırılıp zorbalığa uğruyor ve yalancı muamelesi görüyor ki bunu öyle çok yaşadık ki artık biri ses çıkardığında koşup yanında durmak istiyoruz” diye konuştu.
İddialarla ilgili görüştüğümüz yazar Hasan Ali Toptaş ise “İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum” ifadelerini kullandı.
Ünlü yazarın özür dilediğine dair yaptığı paylaşıma gelen yorumlarda, yazarın yargılanması istendi. İşte o paylaşımlar;
Okuyucu Yorumları 1 yorum