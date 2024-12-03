SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
03.12.2024 00:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'taki Başkanlık görevinden flaş bir şekilde istifa eden Hasan Arat ile konuştuğunu dile getiren gazeteci Candaş Tolga Işık, "Aramızda geçen konuşmayı anlatmayacağıma söz verdim ama anlatırsa gerçekten kıyamet kopacak şeyler!" dedi.

Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Beşiktaş Başkanlığından sürpriz bir şekilde istifa eden Hasan Arat, Ekol TV'de yayın yapan gazeteci Candaş Tolga Işık'ı arayarak kendisine yönelik yapılan suçlamalara cevap vereceğini ve birçok konuyu anlatacağını dile getirdi.

"ANLATIRSA KIYAMET KOPAR"

Screenshot_6

Hasan Arat ile yaptığı telefon görüşmesini tek tek aktaran Candaş Tolga Işık, "Hasan Arat, beni aradı. Çok önemli şeyler anlattı. Anlattığı şeyleri programda anlatmayacağıma söz verdim ama anlatırsa gerçekten kıyamet kopacak şeyler. Hasan Arat, önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını, kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini ve birçok şeyi anlatacağını söyledi." dedi.

"BENİM SÖYLEYECEKLERİMİ BEKLEYİN"

Screenshot_7

Sözlerin devam eden Candaş Tolga, "Şu an bir özel sebepten yurt dışındaymış. 'Süreci takip ediyorum, teker teker not alıyorum. Benim söyleyeceklerimi bekleyin' dedi. Önümüzdeki hafta Ekol TV'de programıma çıkacağını söyledi. Haftaya salı olur veya olmaz, bir sonraki salı olur... Anlatacağı çok önemli şeyler var..." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş hasan arat
En Çok Okunan Haberler
Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Trump o tarihi işaret ederek tehdit etti: "Orta Doğu cehenneme döner"

Jose Mourinho ile Selçuk İnan sarıldı! Kadıköy'de tansiyon yükseldi

Jose Mourinho ile Selçuk İnan sarıldı! Kadıköy'de tansiyon yükseldi

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Esenyurt'ta dehşet saçmıştı! İşte o cani...

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla ilgili ilginç iddia! "Fenerbahçe şükretsin..."

Beşiktaş'ta kötü gidişe kimse dur diyemiyor!

Beşiktaş'ta kötü gidişe kimse dur diyemiyor!

Kahroluyoruz! Mücadele yok...

Kahroluyoruz! Mücadele yok...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.