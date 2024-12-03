Hasan Arat hakkında bomba iddia! Aralarında geçen konuşmayı Candaş Tolga Işık anlattı: "Anlatırsa kıyamet kopacak"

Beşiktaş Başkanlığından sürpriz bir şekilde istifa eden Hasan Arat, Ekol TV'de yayın yapan gazeteci Candaş Tolga Işık'ı arayarak kendisine yönelik yapılan suçlamalara cevap vereceğini ve birçok konuyu anlatacağını dile getirdi.

"ANLATIRSA KIYAMET KOPAR"

Hasan Arat ile yaptığı telefon görüşmesini tek tek aktaran Candaş Tolga Işık, "Hasan Arat, beni aradı. Çok önemli şeyler anlattı. Anlattığı şeyleri programda anlatmayacağıma söz verdim ama anlatırsa gerçekten kıyamet kopacak şeyler. Hasan Arat, önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını, kendisine yönelik suçlamalara cevap vereceğini ve birçok şeyi anlatacağını söyledi." dedi.

"BENİM SÖYLEYECEKLERİMİ BEKLEYİN"

Sözlerin devam eden Candaş Tolga, "Şu an bir özel sebepten yurt dışındaymış. 'Süreci takip ediyorum, teker teker not alıyorum. Benim söyleyeceklerimi bekleyin' dedi. Önümüzdeki hafta Ekol TV'de programıma çıkacağını söyledi. Haftaya salı olur veya olmaz, bir sonraki salı olur... Anlatacağı çok önemli şeyler var..." ifadelerini kullandı.