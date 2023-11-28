Hasan Arat; Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın Beşiktaş'taki görevlerini açıkladı! Seçilirse kadro belli...

Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat, seçilmesi halinde ekibinde yer alacak Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile birlikte basın toplantısı düzenlendi.
Hasan Arat, Beşiktaş'a başkan seçilmesi halinde Samet Aybaba'nın "Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü" olarak görev yapacağını açıkladı. Feyyaz Uçar ise futboldan sorumlu yönetici olacak. Hasan Arat, "Altyapıdan yetişen oyuncuları bundan sonra Beşiktaş bedavaya bırakmayacak. Kontratlar daha önce yapılacak. 40 dakika oynadıktan sonra futbolcular menajerlere teslim edilmeyecek." dedi.
Feyyaz Uçar: "Kaptanlığımı yapan Samet Aybaba'nın da projenin içinde olması çok güzel. Bir de Rıza Çalımbay var. O da kaptanım. Beşiktaş'ta hiç kaptan çıkamadım bu ikisi yüzünden."
Samet Aybaba: "Başkanımız Hasan Arat, uzun süre önce beni aradı. 'Beşiktaşlıların yoluna çıkıyorum. Var mısın?' dedi. Ben de 'Ben zaten başka yol bilmem. Yolumuz aynı' dedim."