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Hasan Arat; Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın Beşiktaş'taki görevlerini açıkladı! Seçilirse kadro belli...

28.11.2023 13:04 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın başkan adaylarından Hasan Arat düzenlendiği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların efsanelerinden Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar da Hasan Arat'ın seçilmesi halinde Beşiktaş'ta görev alacak.

Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat, seçilmesi halinde ekibinde yer alacak Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile birlikte basın toplantısı düzenlendi.

SAMET AYBABA VE FEYYAZ UÇAR'IN GÖREVLERİ BELLİ OLDU

Hasan Arat, Beşiktaş'a başkan seçilmesi halinde Samet Aybaba'nın "Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü" olarak görev yapacağını açıkladı. Feyyaz Uçar ise futboldan sorumlu yönetici olacak. Hasan Arat, "Altyapıdan yetişen oyuncuları bundan sonra Beşiktaş bedavaya bırakmayacak. Kontratlar daha önce yapılacak. 40 dakika oynadıktan sonra futbolcular menajerlere teslim edilmeyecek." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA HİÇ KAPTAN ÇIKAMADIM BU İKİSİ YÜZÜNDEN"

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Feyyaz Uçar: "Kaptanlığımı yapan Samet Aybaba'nın da projenin içinde olması çok güzel. Bir de Rıza Çalımbay var. O da kaptanım. Beşiktaş'ta hiç kaptan çıkamadım bu ikisi yüzünden."

"BEN ZATEN BAŞKA YOL BİLMEM, YOLUMUZ AYNI' DEDİM"

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Samet Aybaba: "Başkanımız Hasan Arat, uzun süre önce beni aradı. 'Beşiktaşlıların yoluna çıkıyorum. Var mısın?' dedi. Ben de 'Ben zaten başka yol bilmem. Yolumuz aynı' dedim."

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