SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. "Hasan Arat, Weghorst transferini veto etti" haberleri sonrası Beşiktaş'tan açıklama!

"Hasan Arat, Weghorst transferini veto etti" haberleri sonrası Beşiktaş'tan açıklama!

14.12.2023 15:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'tan beklenmedik bir şekilde ayrılan Wout Weghorst için Siyah-Beyazlılar'a döneceği söylentileri sonrası yeni başkan Hasan Arat'ın bu ismi kesinlikle istemediği iddia edilmişti. Basında çıkan bu haberler sonrası Beşiktaş'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş' yönetiminde yaşanan köklü değişim sonrası Siyah-Beyazlılar için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, Siyah-Beyazlılar'dan basında çıkan "Hasan Arat, Weghorst transferini veto etti" iddialarıyla ilgili bir açıklama geldi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

fb9292bf8bc249ed80eda83739153029

Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada , "Basında ve sosyal medyada, Başkanımız Hasan Arat'ın transferler konusunda bazı isimlere onay verip bazı isimleri veto ettiği şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalar Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba tarafından yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

"ONU GERİ ALMAM" DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

1d508ac0-9004-11ed-b4d7-6f49f04e6252

Söz konusu haberde Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği ve başkan Hasan Arat'ın menajerler aracılığıyla yapılan bu teklifi anında geri çevirdiği ayrıca, "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" ifadelerini kullandığı ifade edilmişti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anadolu Efes'ten transfer!Anadolu Efes'ten transfer!
Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!
Barcelonalı futbolcuların duş alması yasaklandı! Barcelonalı futbolcuların duş alması yasaklandı!
Anahtar Kelimeler:
son dakika beşiktaş weghorst da, yapılan açıklama kulübün
En Çok Okunan Haberler
İsrailli yetkiliden Hasan Bitmez için skandal sözler!

İsrailli yetkiliden Hasan Bitmez için skandal sözler!

İYİ Parti 'İmamoğlu' krizi: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

İYİ Parti 'İmamoğlu' krizi: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

Barcelonalı futbolcuların duş alması yasaklandı!

Barcelonalı futbolcuların duş alması yasaklandı!

Galatasaray'da kadro dışı gibi karar!

Galatasaray'da kadro dışı gibi karar!

Uçarak kurtardı, stadyum gol olmuş gibi sevindi

Uçarak kurtardı, stadyum gol olmuş gibi sevindi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Hastalarını hipnotize ederek cinsel saldırıda bulundu

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.