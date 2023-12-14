"Hasan Arat, Weghorst transferini veto etti" haberleri sonrası Beşiktaş'tan açıklama!

Beşiktaş' yönetiminde yaşanan köklü değişim sonrası Siyah-Beyazlılar için birçok transfer iddiası ortaya atılırken, Siyah-Beyazlılar'dan basında çıkan "Hasan Arat, Weghorst transferini veto etti" iddialarıyla ilgili bir açıklama geldi.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada , "Basında ve sosyal medyada, Başkanımız Hasan Arat'ın transferler konusunda bazı isimlere onay verip bazı isimleri veto ettiği şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalar Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Sayın Samet Aybaba tarafından yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

"ONU GERİ ALMAM" DEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Söz konusu haberde Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara önerildiği ve başkan Hasan Arat'ın menajerler aracılığıyla yapılan bu teklifi anında geri çevirdiği ayrıca, "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" ifadelerini kullandığı ifade edilmişti.





