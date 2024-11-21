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  4. Hasan Can Kaya bile 'yok artık' dedi! "İlk ilişkimde ertesi gün hapı içtim" açıklaması şoke etti

Hasan Can Kaya bile 'yok artık' dedi! "İlk ilişkimde ertesi gün hapı içtim" açıklaması şoke etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.11.2024 14:21
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Hasan Can Kaya'nın konuklarından biri, Konuşanları programının son bölümünde, izleyicileri şaşkına çeviren bir itirafta bulundu! "İlk ilişkimde ertesi gün hapı içtim" diyen erkek konu Hasan Can Kaya'yı bile şoke etmeyi başardı.

Hasan Can Kaya bile 'yok artık' dedi! "İlk ilişkimde ertesi gün hapı içtim" açıklaması şoke etti

Hasan Can Kaya, "Konuşanları" adlı programıyla büyük bir çıkış yaptı ve bu başarısını Exxen aracılığıyla sürtülüyor. Yaratıcı mizahı, cesur konukları ve samimi sohbetleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen bu program, her bölümüyle adından söz ettiriyor.

Hasan Can Kaya'nın sunuculuğunda Konuşanlar son bölüme konuk olan bir kişi özel hayatına dair açık açık ilginç bir hikaye anlattı.

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Konuşanlar son bölümde erkek konuk "Çok rezil olacağım ama anlatayım" diyerek söze başladı. Yanındaki arkadaşı ise "Ertesi gün hapı içmiş" diyerek herkesi şoke etti.

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Hasan Can Kaya şaşkınlığını gizleyemezken stüdyoda ise kahkahalar eksik olmadı. Hasan Can ise "Onu içmemişsindir lan" deyince erkek konuk "Ya o zaman 18 yaşlarındayım filan eczacıya nasıl kullanılıyor, dedim. Bunu alıyorsun abi en son ilişkiden sonra içiyorsun dedi. Ben o içiyorsunuz yanlış anladım. İlacımı ben içiyorum..." derken ünlü komedyen ise "Kral senin mantığın şeyi almıyor mu alakasız biri içiyor işlem orada oluyor" dedi.

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"Hayatımda ilk defa böyle bir ilişki yaşıyorum" diyen erkek konuğun bu itirafına Hasan Can Kaya bile inanamadı.

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Hasan Can "O ne saçma şey" ifadelerini kullandı.

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Hasan Can Kaya
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