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  4. Hasan Can Kaya'ya katılan doktor konuğun 'bekaret' itirafı ağızları açık bıraktı! "Sen edepsiz!"

Hasan Can Kaya'ya katılan doktor konuğun 'bekaret' itirafı ağızları açık bıraktı! "Sen edepsiz!"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.11.2024 14:45
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Hasan Can Kaya'nın programı Konuşanlar'a katılan doktor konuk anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Konuk stajyer doktor olduğu dönemde hastanede 82 yaşındaki bir hastayla yaşadıklarını anlatarak 'bekaret' itirafında bulundu.

Hasan Can Kaya'ya katılan doktor konuğun 'bekaret' itirafı ağızları açık bıraktı! "Sen edepsiz!"

"Hasan Can Kaya ile Konuşanlar" programı her bölümüyle adından söz ettiriyor.

Komedyen ve sunucu Hasan Can Kaya’nın enerjik sunumuyla, her bölümde ünlü isimler ve sıradışı konuklarla yapılan eğlenceli sohbetler izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

"Hasan Can Kaya ile Konuşanlar" programına katılan kadın bir konuk anlattıklarıyla dikkat çekti.

Asistan doktor olduğu dönemde yaşadığı bir olayı anlatan kadın konuk "yıllar oldu bir kadıncağızın idrar sondasının takılması gerekiyormuş. Normalde hemşire hanımlar yapabiliyor ama bir şeyden dolayı beni arıyorlar. Ben stajyer doktorum kadıncağız beni beklemiş şişmiş. Tam takmadan yakını geldi dedi ki 82 yaşında bir kadın hayatı boyunca hiç kimseye birlikte olmadı" dedi.

Anlatmaya devam eden konuk devamında şu ifadeleri kullandı:

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"Sonda takılırken bir hata olmasından korkuyormuş Katolikti belki inançla alakalıdır bilmiyorum. Sondayı benim takmamı istemesinin sebebi neyse ben bacağınızı açar mısınız diyorum ellerim steril dokunamıyorum. Hemşireye diyorum ama bacakları çapraz duruyor. Açar mısınız derken en son kısa bir açılma gördüm 2 delik var takmam gereken alttaki. Benim idrarın çıktığı yere itmem gerekiyor ama hiçbir şey görmedim, e ne oldu bir milisaniyelik boşlukta ben itiyorum sondayı idrar gelmedi..."

HK

HASAN CAN KENDİNİ TUTAMADI

O anlarda stüdyo şoke olurken Hasan Can Kaya da "Bekaretini bozdun kadının" diyerek kendini tutamadı.

Hasan Can Kaya devamında ise "Sen edepsiz! Sen yılan 82 senelik orucu o kendini bakire zannediyordur" dedi. Konuk ise "Gerçekten elimden geleni yaptım" ifadelerini kullandı.

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