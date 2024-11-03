Hasan Can Kaya'dan Gülse Birsel'e bomba gönderme... Vural Çelik'in ardından söyledikleri tepki çekmişti

Konuşanlar adlı programıyla büyük çıkış yakalayan ve son dönemde vergi haberleriyle gündeme gelen Hasan Can Kaya programının son bölümünde yine adından söz ettirdi.

Hasan Can Kaya, Vural Çelik'in vefatından sonra yazdığı veda mektubuyla tepki çeken Gülse Birsel'e göndermeler yaptı.

Ünlü komedyen programa gelen konuk çifte, "Bir evlilik bir insanı bu kadar öldürür" diye şaka yaptı. Ardından ise, "Gülse Birsel seninle ilgili de bir yazı yazar" diyerek göndermede bulundu.

Başka bir seyircisinin açıklamasına ise, "Aşırı inandırıcı. Gülse Birsel'in vedası gibi olmadı mı?" diyerek yanıt verdi.

GÜLSE BİRSEL NE YAPMIŞTI?

2000'li yılların ilk dönemine damgasını vuran Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı "Kubilay" ve "Gülenay" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölümünün ardından Gülse Birsel'in Çelik'e yayımladığı veda mesajı eleştirilerin hedefi olmuştu. Birsel, sosyal medyada gündem olan paylaşımını silmişti.



Vural Çelik ise ölümünden önce verdiği röportajda Birsel’le ilgili soruyu “Tabii olabilir. Üç günlük dünya. Önemli olan hataları unutup önümüze bakmak. Kimsenin kimseye küsmesine gerek yok" diye yanıtlamıştı.