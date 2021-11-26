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Hasan Can Kaya'dan olay Tamer Karadağlı göndermesi!

26.11.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programıyla dikkatleri üzerine çeken komedyen Hasan Can Kaya, ödül törenindeki tavırlarıyla gündem olan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'ya göndermede bulundu.

Hasan Can Kaya'dan olay Tamer Karadağlı göndermesi!

YouTube'da başladığı Konuşanlar programına, şimdilerde Exxen platformunda devam eden başarılı komedyen Hasan Can Kaya'nın, Tamer Karadağlı göndermesi olay oldu. Kaya, geçtiğimiz haftalarda ödül töreninde sergilediği jest ve mimiklerle olay yaratan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın taklidini yaparak izleyenleri kahkahaya boğdu. Kadın izleyicisinin sözünü bölerek, ''Haydi Tamer Karadağlı sıkılması yapalım!'' diyen Hasan Can Kaya'nın yanına, Karadağlı'nın ödül törenindeki görüntüsü eklendi.

Hasan Can Kaya'dan Konuşanlar'da bomba Tamer Karadağlı göndermesi!

NE OLMUŞTU?

Ünlü oyuncu Nihal Yalçın, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü ve ödülünü Tamer Karadağlı'nın elinden almak için sahneye davet edildi. Ancak Yalçın, teşekkür konuşmasına ödülünü almadan başlamayı tercih etti. Oyuncunun arkasında ödülle bekleyen Karadağlı, Yalçın'ın konuşması esnasında sıkıldığını belli eden jest ve mimikleriyle dikkat çekti. Karadağlı, hemen ardından Yalçın'ın konuşmasını bölerek, ödülünü takdim etti. Yalçın, Karadağlı'nın bu davranışına ''Sus mu dediniz?'' yorumu yaptı. Karadağlı'dan ise ''Ödülünüzle birlikte konuşun'' yanıtı geldi.

Hasan Can Kaya'dan bomba Tamer Karadağlı göndermesi!

Hasan Can Kaya'dan bomba Tamer Karadağlı göndermesi!


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Anahtar Kelimeler:
Nihal Yalçın Tamer Karadağlı
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