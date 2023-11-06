Hasan Can Kaya flörtleşen çifte böyle tepki verdi! "Gidin kenarda sevişin!"

Acun Ilıcalı'nın Exxen'e transfer ettiği Hasan Can Kaya Konuşanlar'da konuklarıyla girdiği diyaloglarda verdiği yanıtlarla gündeme geliyor. Gelen konuklarla her konuda konuşan komedyen yine bomba anlara imza attı.

Hasan Can Kaya bir konuğuna salonda en güzel bulduğu kişiyi sordu. Genç adamın söylediği kişinin eşinin ise ön sıralarda olduğu ortaya çıktı.

Mikrofon uzatılan genç adam sorun olmadığını söyleyerek "Benim şansım çok büyük onu bulduğum için çok mutluyum" dedi.

Bu sözler sonrası eş ise "İkimiz de şanslıyız canım ya" deyip kocasına iltifatta bulununca Hasan Can Kaya kendini tutamadı ve "Bizim üzerimizden sevişin olsun bitsin, şurada gidin takılın gelin... Anladık oğlum evlisiniz zaten panik yapmayın, dışarıdan adam yorum yaptı sadece" dedi.



O anlarda konuklar kahkaha atarak Hasan Can Kaya'ya destek verdi.





