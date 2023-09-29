MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hasan Can Kaya "Seksi seksi oturup gidecek misin?" deyince...

Hasan Can Kaya "Seksi seksi oturup gidecek misin?" deyince...

29.09.2023 14:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar son bölüm yine güldüren konuklarıyla dikkat çekti. Hasan Can Kaya derin dekoltesiyle programa katılan konuğuna "Seksi seksi oturup gidecek misin?" deyince genç kadın bir hikaye anlattı anlatmasına ama...

Konuşanlar 114. bölüm Exxen'de yayınlandı. Komedyen Hasan Can Kaya, Exxen'de yayınlanan programında yine konukları köşeye sıkıştırdı. Daha önce de programa gelen Kader isim konuğun iddialı dekoltesi komedyenin gözünden de kaçmadı.

Hasan Can Kaya "Kavgadan sonra seks..." dedi, kadın konuğun yanıtı olay oldu Hasan Can Kaya "Kavgadan sonra seks..." dedi, kadın konuğun yanıtı olay oldu

Hasan Can Kaya genç kadına "Kader böyle seksi seksi oturup gitmeye mi karar verdin?" deyince genç kadın arkadaşının da ısrarıyla bir hikaye anlattı.

Daha önce programa gelen ve çıkışta Taksim dolmuşuna yürürken tinerciyle karşılaştığını söyleyen Kader'in hikayesini sıkıcı bulan komedyen "Aa ne garip" diyerek anında arkasını döndü.

Hasan Can Kaya o kısımları yayında hızlandırdı ve kesti.

1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te sesler yükseldi! "Mağdur edebiyatı yapmayın!"MasterChef'te sesler yükseldi! "Mağdur edebiyatı yapmayın!"
Evini arabasını satıp fabrika kurdu! Yeni işi...Evini arabasını satıp fabrika kurdu! Yeni işi...
Göğüslerini küçültüp 20 kilo verdi! Tarzı dikkat çektiGöğüslerini küçültüp 20 kilo verdi! Tarzı dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar turu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Sakarlığın böylesi! 68 kiloluk halteri tanımadığı bir kişinin ayağına düşürdü

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.