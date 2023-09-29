Hasan Can Kaya "Seksi seksi oturup gidecek misin?" deyince...

Konuşanlar 114. bölüm Exxen'de yayınlandı. Komedyen Hasan Can Kaya, Exxen'de yayınlanan programında yine konukları köşeye sıkıştırdı. Daha önce de programa gelen Kader isim konuğun iddialı dekoltesi komedyenin gözünden de kaçmadı.

Hasan Can Kaya genç kadına "Kader böyle seksi seksi oturup gitmeye mi karar verdin?" deyince genç kadın arkadaşının da ısrarıyla bir hikaye anlattı.

Daha önce programa gelen ve çıkışta Taksim dolmuşuna yürürken tinerciyle karşılaştığını söyleyen Kader'in hikayesini sıkıcı bulan komedyen "Aa ne garip" diyerek anında arkasını döndü.

Hasan Can Kaya o kısımları yayında hızlandırdı ve kesti.



