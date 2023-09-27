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Hasan Can Kaya "Kavgadan sonra seks..." dedi, kadın konuğun yanıtı olay oldu

27.09.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar 114. bölüm tanıtımı yayınlandı. Hasan Can Kaya Exxen'de yayınlanan programında yine konukları köşeye sıkıştırdı. Genç çifte "Kavgadan sonra seks de hiçbir şeye benzemiyordur" deyince aldığı yanıt olay oldu.

Hasan Can Kaya Exxen'de yayınlanan ve her bölümüyle olay olan programı Konuşanlar'ın 114. bölüm tanıtımını yayınladı. Programda önce konuşanları seçen Kaya, ardından birbirinden ilginç sorulara imza atıyor.

Son tanıtımda ise genç bir çift öne çıktı. Genç çiften erkek olan "Cinneti sert di mi ve çok sık geçiriyor" diyen Hasan Can Kaya "Sert" yanıtını aldı.

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Gencin sevgilisinden onay almak isteyen bakışları ve kadının da "Konuş" demesi herkesi kahkahaya boğdu. Ardından ise Hasan Can Kaya "İzin verdi köpek konuş. Şimdi burada biz bizeyiz; kavgadan sonra seks de hiçbir şeye benzemiyordur" dedi.

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Genç kadın ise bu soruya "Ama kavga etmeden olmuyor gerçekten" diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu.

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