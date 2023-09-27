Hasan Can Kaya "Kavgadan sonra seks..." dedi, kadın konuğun yanıtı olay oldu

Hasan Can Kaya Exxen'de yayınlanan ve her bölümüyle olay olan programı Konuşanlar'ın 114. bölüm tanıtımını yayınladı. Programda önce konuşanları seçen Kaya, ardından birbirinden ilginç sorulara imza atıyor.

Son tanıtımda ise genç bir çift öne çıktı. Genç çiften erkek olan "Cinneti sert di mi ve çok sık geçiriyor" diyen Hasan Can Kaya "Sert" yanıtını aldı.

Gencin sevgilisinden onay almak isteyen bakışları ve kadının da "Konuş" demesi herkesi kahkahaya boğdu. Ardından ise Hasan Can Kaya "İzin verdi köpek konuş. Şimdi burada biz bizeyiz; kavgadan sonra seks de hiçbir şeye benzemiyordur" dedi.

Genç kadın ise bu soruya "Ama kavga etmeden olmuyor gerçekten" diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu.