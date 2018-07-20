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Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray, Emre Akbaba ile ilgileniyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.07.2018 22:47 | Son Güncelleme

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın Emre Akbaba ile ilgilendiğini söyledi. Hasan Çavuşoğlu, "Emre isterse önünü açarız. Mustafa Cengiz başkanımızla konuştuk, 'bir oyuncu satarsak düşünürüz' dedi, kriterlerden dolayı" dedi.

Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray, Emre Akbaba ile ilgileniyor

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın Emre Akbaba ile ilgilendiğini söyledi.

TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati programına telefonla bağlanan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Emre Akbaba en iyi yerli oyuncu, büyük bir takıma gitmek isterse önünü açacağız diyoruz. Mustafa Cengiz başkanımızla konuştuk, 'bir oyuncu satarsak düşünürüz' dedi, kriterlerden dolayı" şeklinde konuştu.

Emre Akbaba

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Anahtar Kelimeler:
Emre Akbaba Galatasaray Hasan Çavuşoğlu

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