Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray, Emre Akbaba ile ilgileniyor

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın Emre Akbaba ile ilgilendiğini söyledi.
TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati programına telefonla bağlanan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Emre Akbaba en iyi yerli oyuncu, büyük bir takıma gitmek isterse önünü açacağız diyoruz. Mustafa Cengiz başkanımızla konuştuk, 'bir oyuncu satarsak düşünürüz' dedi, kriterlerden dolayı" şeklinde konuştu.
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